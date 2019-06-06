Челябинск отмечает 220-летие со дня рождения Пушкина

В Челябинске сегодня, шестого июня, состоится множество мероприятий, посвященных 220-летию со дня рождения «солнца русской поэзии», которого в России и сегодня вспоминают, как «наше все».

В 11 часов начнется литературно-творческий фестиваль «Пушкинский день России», посвященный 220-летию со дня рождения «солнца русской поэзии».

Праздник пройдет в городском саду имени Пушкина с 11-ти утра до двух часов дня. Зрителей ждут концертная программа, викторины и конкурсы. В этот день в горсаду также пройдет выставка творческих работ, сообщает челябинская епархия.

Фестиваль организует челябинская областная общественная организация «Русский культурный центр» при поддержке регионального правительства, челябинской митрополии, центра народного единства и городской администрации.

В 12 часов студенты-лингвисты из ЮУрГУ прочитают в Пушкинской библиотеке прочитают творения Александра Сергеевича на арабском, китайском, французском и других языках. Участники фестиваля «#ПушкинWorld» познакомятся с памятниками великому поэту, которые воспевают русского гения в различных уголках мира, увидят графический образ стихов: китайскую каллиграфию и арабскую вязь, поздороваются за руку с самим поэтом.

В 13 часов в библиотеке, названной в честь великого поэта, состоится встреча пушкинистов, которую откроет концертная программа «Веселое имя Пушкин» в авторском исполнении Татьяны Арабян. Прозвучат литературно-музыкальные романсовые композиции, эпиграммы и другие послания поэта друзьям.

В 14 часов библиотека имени Пушкина откроет поэтический вернисаж совместно с Немецким культурно-образовательным центром «Вся палитра пушкинского слога: Читаем Пушкина и Гете на русском и немецком языке», после чего студенты копейского филиала челябинского техникума текстильной и легкой промышленности покажут мастер-класс «Уездной барышни альбом».

В 16 часов в библиотеке имени Пушкина пройдет акция «Бессмертный полк русской литературы» по инициативе Союза писателей России во главе с председателем Олегом Павловым. Акция посвящена российским поэтам и писателям, которых уже нет в живых. Любой желающий сможет принести на эту встречу фото любимого автора и прочитать отрывок из его произведения.

В субботу, восьмого июня, в Челябинске в 11-й раз пройдет ежегодное традиционное мероприятие, приуроченное к празднованию «Дня Пушкина А.С. в России». Участников грандиозного события ждет прогулка с танцевальной программой «Пушкинский пикник». В программе - прогулка по городу в стилизованных костюмах XIX века, танцевально-игровая программа на площадке города, пикник, игры подвижные и настольные, фотосессия, чтение стихов, романсы.

Сбор участников пикника у фонтана на улице Кирова, рядом со скульптурой Пушкина, с 11.30 до 12.30, после чего дамы и кавалеры прошествуют в горсад имени великого поэта, где будут приятно проводить время до половины пятого вечера.