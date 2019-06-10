Челябинск разрисуют лучшие мастера граффити страны

Лучшие уличные художники из разных городов страны создадут арт-объекты в десяти местах Челябинска. Граффити украсят дома, заборы, электороподстанции и учреждения.

Организаторами необычного фестиваля выступают ассоциация художников GraffitiRussia, комитет градостроительства и архитектуры южноуральской столицы и граффити-компания GrafiitiCrew.

Событие поможет молодым людям воплотить интересные проекты и заявить о своем таланте на всю страну. В фестивале принимали участие школьники, студенты и профессионалы. Попробовать свои силы мог как один автор, так и коллектив составом не более пяти человек.

Прием заявок на конкурс закончился первого июня. В настоящее время в официальной группе фестиваля проходит голосование за лучшие эскизы. Будет отобрано десять работ. А с 20-го июня по первое сентября победители будут создавать арт-объекты в Челябинске. Скоро будет объявлено их точное местоположение.

Художники рисуют свои эскизы по заданным тематикам: «Дружба народов», «Челябинской области 85 лет», «Челябинск спортивный», «Челябинск - город инноваций», «Челябинская область - край озер» и на свободную тему.

Ранее команда стрит-артеров вместе с одним из основателей «Граффити Россия» челябинцем Дмитрием Кольцо нарисовала слона на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Пятеро уличных художников из разных регионов России работали 12 дней без остановки на площади в 600 квадратных метров. Создатели арт-объекта объяснили, почему выбрали именно такой рисунок на стену. Дело в том, что древний африканский слон - это потомок мамонта. В мире всего пять скелетов таких слонов, два из которых нашли в Ставропольском крае.

Фото из группы фестиваля ВКонтакте