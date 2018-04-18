Челябинск услышит созвучие юных талантов со всей России
Челябинск готовится принять всероссийский конкурс вокально-хорового искусства «Созвучие талантов», который состоится в институте культуры 21-го апреля с участием школьников и студентов средних и высших учебных заведений страны.
Учредителями конкурса являются Челябинский государственный институт культуры и непосредственно кафедра музыкального образования ЧГИК.
«Конкурс проводится с целью популяризации вокального искусства, сохранения и развития лучших традиций академического пения, выявления талантливых исполнителей. «Созвучие талантов» призвано способствовать активизации творческого потенциала детей и студентов, привлечению к активным формам концертно-исполнительской деятельности, повышению исполнительского мастерства», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» организаторы.
Участники представят вниманию жюри и слушателей номера в двух номинациях: академический вокал и хоровое пение.
В завершении конкурса лучшие исполнители получат дипломы лауреатов и дипломантов первой, второй и третьей степеней. Концертмейстеры и преподаватели, проявившие высокое профессиональное мастерство в подготовке участников конкурса, также будут награждены специальными дипломами.
Конкурс «Созвучие талантов» пройдет 21 апреля в 11.00 в концертном зале имени Смирнова ЧГИК (Орджоникидзе, 36-А, корпус 1), сообщает пресс-служба ЧГИК.
Фото предоставлено ЧГИК