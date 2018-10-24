Челябинск завтра увидит знаменитую мадам Баттерфляй

В Челябинске 25 октября покажут самую трогательную и нежную оперу Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», во время которой зрители театра имени Глинки смогут погрузиться в особенную атмосферу страны восходящего солнца.

В музыке «Мадам Баттерфляй» гармонично сочетаются европейская классика и традиционные японские мелодии. Легендарная опера в постановке челябинского театра - это атмосферные декорации и костюмы, а также оригинальное режиссерское решение. Вадим Кейш добавил к основным действующим лицам спектакля еще одного персонажа - Ангела. Такой режиссерский ход позволил по-новому раскрыть образ главной героини Чио-Чио-Сан.

Как отмечают в пресс-службе челябинского театра оперы и балета, 25 октября в спектакле «Мадам Баттерфляй» ожидаются два дебюта: Мария Гуйтар впервые исполнит партию Кэт, а Иван Морозов - партию Комиссара.