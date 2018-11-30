Челябинск ждут особенные «Двенадцать месяцев»

В Челябинске на сцене театра оперы и балета грядет премьера мюзикла «Двенадцать месяцев», создатели которого обещают юному зрителю яркое, увлекательное и фееричное шоу.

Вместе с девочкой Марушкой ребята отправятся в волшебный лес, где встретят злого Бармалея, загадочного Снежного человека, веселых Бабок Ежек с электрогитарами, и, конечно, главных героев - двенадцать месяцев.

«Мюзикл создан по мотивам словацкой народной сказки, - рассказала художник Елена Сластникова. - Поэтому во многих костюмах использован фольклорный орнамент. Особенно интересны наряды главных героев. Аппликации из меха, кожи и замши, прозрачный шлейф с золотыми листьями, цветочные венки и плащи – костюм каждого месяца по-своему оригинален».

Сказочную атмосферу также помогут создать декорации в стиле фэнтези. По мнению постановщика Антона Сластникова, такое художественное решение идеально подходит для детского восприятия.

«Времена года будут сменять друг друга прямо на глазах у зрителей, - поделился секретами спектакля художник-постановщик. - Такой эффект получился благодаря использованию современных технологий. Уверен, что впечатлит публику и мистическая поляна с костром, на которой собираются двенадцать месяцев».

В музыке Владимира Баскина есть лирические мелодии, зажигательные композиции и красивые рождественские песни. Композитор является лауреатом международных и всероссийских конкурсов, а также победителем конкурса Союза театральных деятелей РФ на лучший детский мюзикл.

Премьерные показы мюзикла «Двенадцать месяцев» пройдут в конце декабря и начале января. По традиции перед спектаклем в фойе театра состоится новогоднее представление: хороводы вокруг елки, игры и конкурсы с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас.

Билеты на мюзикл уже в продаже.