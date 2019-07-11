Челябинска стала лауреатом всероссийского конкурса "Молодые фотографы России"

Челябинска Анастасия Чикановская-Костылева стала лауреатом всероссийского конкурса "Молодые фотографы России".

В Калуге состоялся фестиваль "Молодые фотографы России", в рамках которого прошла отчетная фотовыставка и подведены итоги одноименного конкурса. Конкурс "Молодые фотографы России" проводится ежегодно, на протяжении вот уже 18 лет, и нацелен на поддержку молодых авторов в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторы - Союз фотохудожников России, при поддержке Фонда президентских грантов.

В 2019 году для участия в выставке было отобрано 104 проекта. Среди них авторы из Челябинской области - Анастасия Чикановская-Костылева, Сергей Коляскин, Алексей Сыров, Роман Махмутов, Алина Киселёва.

Среди участвующих в выставке проектов, компетентным жюри было выбрано 10 лауреатов конкурса, которые будут удостоены Государственных стипендий для молодых авторов в области культуры и искусства на 2020 год и награждены дипломами Лауреатов конкурса. В списке лауреатов и фотограф из Челябинской области - Анастасия Чикановская-Костылева (!), активный участник фотоклуба "Каменный пояс", член Челябинского регионального отделения Союза фотохудожников России.

Анастасия является стипендиатом министерства культуры РФ и в 2019 году. Кроме этого, стипендии в области культуры и искусства в 2019 году получат южноуральские фотографы, члены Союза фотохудожников России Юлия Боровикова, Ирина Катаева, Алина Киселёва и Сергей Коляскин.