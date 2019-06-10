Челябинская драма приняла у себя театр из Великого Новгорода

С 6 по 8 июня в Челябинске прошли гастроли Академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского из Великого Новгорода. Показ спектаклей состоялся в рамках федеральной программы "Большие гастроли".

Между театрами произошел творческий обмен - в дни, когда новгородские актеры играли на челябинской сцене, артисты Челябинского театра драмы им. Н. Орлова играли в Великом Новгороде. Программа реализуется уже шестой год подряд и охватывает пространство от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки!

"Открытые люди в городе одногорбого верблюда" - это высказывание можно трактовать не только как отзыв актеров из Великого Новгорода о челябинской публике, но и как характеристику самих артистов. Только открытые и преданные своей профессии люди способны так заворожить весь зал на каждом показе.

В программу показа вошли: "Невеста из Имеретии" по пьесе Владимира Константинова и Бориса Рацера, по мотивам рассказа "Мачеха Саманишвили", написанного Давидом Клдиашвили., "Моя жена лгунья" по драматургическому произведению Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена, "Семейное счастье" по мотивам пьесы Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин и спектакль для юных и прекрасных "Тайна колдуна Дрэго".

В Челябинск в актерском составе театра приехали земляки-уральцы: Анатолий Устинов, который жил в Челябинске и начинал работу в театре юного зрителя, и Любовь Лушечкина, что родилась в Екатеринбурге.

Здание Академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского изначально строилось как дворец съездов, затем его решили переоборудовать в бассейн. Сейчас же это обитель искусства, готовая единовременно встретить у себя в гостях до 860 зрителей.

Молодым актерам предстоит уже первые свои спектакли играть сразу на многочисленную публику. Задача сложная, но так приобретается опыт. Юным и талантливым в театре драмы им. Ф.М. Достоевского особенно повезло. Они не прозябают на второстепенных ролях. У них главные роли и строгие требования режиссера. К примеру, спектакль "Моя жена лгунья" поставлен с расчетом на молодых актеров.

Режиссер театра Михаил Мамедов не боится прослыть консерватором, так как считает, что классическая постановка - это самое сложное и самое важное в трактовке произведения. Танцы, современное прочтение, креативные задумки и новые места для действа - имеют место быть. Но потом зрителя нужно завлечь не танцами, а игрой актеров, погружением в эпоху.

Какая проблема встает перед театром? По мнению Михаила Григорьевича, это необходимость учиться понимать свою аудиторию. Молодой зритель заточен на большой поток информации и краткие сообщения, внимание рассеяно.

Если убрать фоновый шум телевидения, погруженность в социальные сети - человек останется наедине с самим собой, со своими мыслями. К этому не все готовы. Театру здесь никак не обойтись без компромисса. Продолжительность спектаклей сокращается, а их тематика носит в большинстве развлекательный характер. Смех и слезы всегда имеют спрос. Другой вопрос, как даже развлекательный спектакль поставить так, чтобы он затронул душу, заставил размышлять.