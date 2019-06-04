Челябинская джазовая певица выиграла международный конкурс в Санкт-Петербурге

Челябинская джазовая певица, солистка ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» Кристина Рыжковская заняла первое место в Международном эстрадно-джазовом конкурсе в Санкт-Петербурге, сообщили в дирекции диксиленда.

Ежегодный конкурс «J&M Voices» проходил в Северной столице в четвёртый раз с 31 мая по 2 июня, собрал вокалистов и инструменталистов со всей России. В жюри под председательством генерального директора школы джаза и мюзикла J&M School Марии Волошиной вошли признанные профессионалы музыкальной сферы: музыкальный директор фестиваля «Усадьба Jazz» Елена Моисеенко, певица, обладательница премии Grammy, профессор по вокалу знаменитого музыкального колледжа Беркли Габриэль Гудмен (США), музыкальный продюсер проекта JAZZPORT by JPmother Анжелика Алфёрова-Арутюнян, вокалист и фронтмен группы «Billy’s Band» Билли Новик, джазовый пианист и композитор Андрей Кондаков и другие.

Кристина Рыжковская выступала на этом конкурсе впервые, представила сольный номер в номинации «Джаз», выбрав сложную для исполнения композицию Коула Портера «Love for sale», аранжированную в модном стиле Latin Funk. Как отметили члены жюри, челябинка показала тонкое понимание стиля, хорошую вокальную технику, покорила сильной энергетикой. Главный приз, который достался челябинке – возможность выступить в программе крупнейшего международного фестиваля «Усадьба Jazz». Он состоится 13 июля в Санкт-Петербурге.

Кристина Рыжковская с 2010 года является солисткой ансамбля «Уральский диксиленд», в составе ансамбля приняла участие во многих джазовых фестивалях в России, Германии, Латвии, Болгарии, Сербии, Израиле. Имея плотный концертный график с диксилендом, учится в магистратуре Московского государственного института культуры и искусств на кафедре эстрадно-джазового пения под руководством народной артистки России Ларисы Долиной. В сентябре в Челябинске в концертном зале «Родина» состоится премьера новой программы камерного джаза «The One I Love…», которую Кристина готовит в трио гитаристом Валерием Сундаревым и пианистом Константином Щегловым.