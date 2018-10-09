Челябинская «Классика» вернулась из Австрии

Челябинский камерный оркестр «Классика» завершил гастроли по городам Австрии.

Наши музыканты выступали в этой стране уже в седьмой раз и за десять дней посетили с концертами пять австрийских городов: Грац, Фройнляйтен, Бад-Радкерцбург, Вайц и Лайбниц. География гастролей в этом году сконцентрировалась на земле Штирии, где челябинцев уже принимают как добрых друзей.

Одной из самых примечательных концертных площадок стал зал Штефани в Граце на тысячу с лишним мест. Здесь партнером «Классики» по сцене стал австрийский пианист Андреас Войке, звезда исполнительского искусства Штирии.

Концерты традиционно строились по принципу двух блоков, в одном из которых обязательно звучала австрийская музыка и выступали австрийские солисты, второй же полностью посвящался русской музыке. Во Фройнляйтене и Вайце солировал пианист Филип Шойхер. В Бад-Радкерцбурге и Лайбнице - пианистка Мартина Падингер. Все эти музыканты не раз выступали в ансамбле с «Классикой» – и на концертных площадках Австрии, и в России.

Во время австрийских гастролей челябинскому оркестру пришлось выступать не только в концертных залах, но и под открытым небом - во время поездки об оркестре снимался мини-фильм. Специально для съемок музыканты выступили в самых красивых локациях Граца - на центральной площади у ратуши, возле замка Эггенберг, у мавзолея императора Фердинанда II и на горе Шлоссберг, откуда открывается прекрасный вид на город.

Гастроли оркестра состоялись по приглашению австрийского политика, главы Австрийско-Русско-Азиатской культурной ассоциации Вольфганга Казича.

Как сообщает пресс-служба филармонии, в ноябре в Австрию отправится челябинский камерный хор. В концертных залах и соборах Граца он исполнит русскую духовную музыку, сочинения Рахманинова и Танеева. А в Челябинске продолжится проект «Дни Австрии», во время которого на Южный Урал приедут австрийские музыканты-инструменталисты.