Челябинская область начинает культурный обмен с Сербией

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и секретарь секретариата по культуре Белграда Иван Карл в минувшую пятницу, 22 февраля, подписали в столице Сербии соглашение о сотрудничестве.

Южный Урал стал первым российским регионом, начинающим культурный обмен с Сербией, а челябинский министр - первым официальным лицом после Владимира Путина, побывавшим в этой стране.

«Сотрудничество в области культуры существовало и раньше, сербские артисты принимали участие в фестивале «Синегорье, в нашем органном зале выступал сербский хор, а в прошлом году в Сербии с большим успехом выступил «Уральский диксиленд». Но это были разовые проекты, теперь же сотрудничество будет носить более равномерный и плановый характер. У нас уже есть несколько предложений по взаимному посещению и выступлениям коллективов, которые планируется в ближайшем будущем», - рассказал Алексей Бетехтин.

Как заявил после подписания документа Иван Карл, это важный шаг для углубления дружеских отношений Российской Федерации и Сербии.

«Отношения двух государств характеризуются взаимным уважением и пониманием культуры и традиций, а подписанный протокол заложит основу для того, чтобы поток людей, идей, проектов был двусторонним, разнообразным и полезным. Визит российской делегации связан с предыдущим визитом президента Владимира Путина и его встречей с нашим президентом Александром Вучичем. Мы продолжаем то, что началось на уровне двух государств. Это начало хорошего и качественного сотрудничества», - оценил итоги встречи Иван Карл.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, соглашение о сотрудничестве также подписали генеральный директор челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский и директор фольклорного ансамбля «Иво Лола Рыбар» Владан Тешанович. Подобные договоренности у Челябинской области имеются с Чехией, Испанией и Австрией.

Фото минкульта Челябинской области