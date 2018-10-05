Челябинская писательница Наталья Потапова ждет горожан на творческую встречу

В Челябинске состоится творческая встреча с местной писательницей Натальей Потаповой. Ее организует десятого октября областная библиотека для слепых.

Как отмечают в храме знаний, литературный дар Натальи ярче всего проявляется в ее стихотворениях и прозе, язык которых прост, но не примитивен. За каждым словом стоит понимание жизни, оправдание ее и принятие, какой бы она ни была.

Наталья Потапова на протяжении 28-ми лет прикована к инвалидному креслу. Последствия гриппа, перенесенного в подростковом возрасте, сказались на суставах рук и ног. Отчаянье заставило девушку двигаться вперед и не жалеть себя: Наталья получила медицинское и психологическое образование, помогает собратьям по несчастью в качестве волонтера, готовит репортажи для газеты «Милосердие и здоровье», сотрудничает с сайтами Опиши-мне.рф и Xomona.ru, созданными людьми с инвалидностью.

Писательница признается, что творчество не всегда наполняло ее жизнь. В юности Наталья Потапова увлекалась спортом, но беда перечеркнула прошлое и, как это часто бывает, открыла новые горизонты. Публикации стихов и прозы в газете «Милосердие и здоровье», призовые места в литературных и журналистских конкурсах, участие в проекте «Я - видимый», воплощением которого стал спектакль на сцене челябинского Нового художественного театра, авторские встречи, литературный кружок в детском доме №2… - как говорит Наталья, «не жалуюсь я на судьбу, держусь души своей гореньем».

Читателей и гостей областной библиотеки для слепых ждут презентация буклета стихотворений и рассказов Натальи Потаповой, чтение произведений в исполнении автора и беседа - откровенный разговор обо всем, что волнует.

Областная специальная библиотека для слепых ждет всех желающих принять участие в творческой встрече с автором десятого октября в 14 часов по адресу: Свердловский проспект, 58. Телефоны для справок: 263-06-48, 265-05-84.