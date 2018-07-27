Челябинская Публичка отметила юбилей

Яркие краски челябинских художников, джаз, самое изящное искусство и необычные мастер-классы: на своем 120-летнем юбилее Публичка доказала, что библиотека - это точно не скучно.

Официальное празднование грандиозной даты состоится в ноябре, но для читателей и гостей сотрудники Публички подготовили праздник вчера, 26 июля, к дате рождения.

«Наша основная задача - показать, что библиотека - это не только просветительский, но и любимый досуговый центр горожан, - отмечает заведующая центром культурно-просветительских программ и организатор праздничной программы Людмила Демьянович. - Сегодня мы говорим о книге и чтении разными способами: с помощью инсталляций, мастер-классов, квестов и презентаций. Надеемся, что каждый нашел себе занятие по душе».

Праздничные мероприятия Публички пришлись по вкусу самым искушенным зрителям. Пользователи библиотеки смогли обсудить творчество Достоевского с челябинским литературоведом Дмитрием Богачом, выразить свои чувства по-японски с помощью руководителя челябинского отделения общества «Россия-Япония» Натальи Смирновой, познакомиться с историей главной библиотеки региона наглядно с помощью фотосушки, сфотографироваться на фоне картин одного из самых необычных челябинских художников Валерия Хазимова, попробовать себя в уникальном рукоделии. И это далеко не все: как сообщают организаторы мероприятия, вчера для южноуральцев работало более десяти площадок.

Из истории:

Челябинская областная универсальная научная библиотека открылась как бесплатная городская библиотека-читальня 16 (28) июля 1898-го. Через два год ее фонд составляли более двух тысяч книг, газет и журналов.

В годы революции и Гражданской войны деятельность библиотеки замерла и возобновилась лишь в 1919 году, когда ее заведующей стала Лидия Сейфуллина, впоследствии известная советская писательница. В 1923 году библиотека была преобразована в центральную городскую публичную, располагалась она в двухэтажном особняке на Цвиллинга. В это время ее посещали свыше трех тысяч читателей. В 1934-м библиотека стала областной, с выполнением функций методического центра библиотечного дела.

В нынешнем трехэтажном здании на проспекте Ленина, с читальными залами на 600 мест, библиотека находится с 1963 года. Здание является памятником архитектуры местного значения. С 1960-х по числу читателей и уровню профессиональной работы Публичка вошла в первую десятку лучших региональных библиотек России.

Со второй половины 90-х ЧОУНБ начала работать над созданием электронного каталога. С этого момента и по настоящее время модернизация библиотечных процессов становится приоритетным направлением деятельности.

В апреле 2014 года библиотеку возглавила Наталья Диская. Сейчас Публичка становится общедоступным местом, где предоставляется дополнительная возможность неформального общения и обеспечиваются комфортные условия для получения информации.

В юбилейном 2018 оду здесь были открыты челябинский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки и приложение для мобильных устройств «Виртуальный библиогид: Нескучные путешествия по Южному Уралу». Прошли всероссийская научно-практическая конференция «Моргенштерновские чтения», большой фестиваль литературы «Южноуральская книжная ярмарка» и многое другое.