Челябинская Публичка приглашает на Общероссийский день библиотек

Челябинская Публичка во вторник, 28-го мая, будет праздновать Общероссийский день библиотек, который официально в нашей стране отмечается днем ранее.

Библиотека обещает любимым читателям книжные сокровища и дополненную реальность, шоу мыльных пузырей, концерт под открытым небом, призы и подарки.

Праздничная программа начнется в 12 часов с увлекательных экскурсий по отделам Публичной библиотеки. Так, гостей ждут приятное знакомство с книгохранением (в храме знаний десять книжных ярусов), просмотр книжных артефактов и сокровищ отдела редких книг, погружение в дополненную реальность и показ первых изданий ЧОУНБ в музее-центре библиотеки, выставка новинок литературы на абонементе (которые читатели смогут взять на дом).

В 15 часов все желающие смогут послушать лекцию доцента кафедры русского языка и литературы историко-филологического факультета ЧелГУ Александра Полушкина «Писатели-академики как литературный феномен».

В это же время в стенах Публички пройдет лекция-экскурсия «Литературные журналы регионов России», а также встреча с поэтом, секретарем Союза писателей России, профессором ЧГИК Ниной Ягодинцевой (в рамках проекта «Мастерская поэта»).

В 17 часов на площадке перед библиотекой челябинцев ждет праздничная концертная программа с участием артистов города.

Помимо этого, с 23-го по 28-е мая, все читатели библиотеки получают лотерейные билеты. Тем, кто запишется в Публичку 28-го мая, вручат подарки подарок.

Розыгрыш лотереи и вручение призов пройдет в 17 часов 28-го мая на сцене перед Публичной библиотекой.