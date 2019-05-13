Челябинские артисты покоряют Южную Корею фрагментами «Кармен»

Артисты челябинского театра оперы и балета отправились на гастроли в Южную Корею, где они представят фрагменты «Кармен» в концертном исполнении. Всего запланировано пять выступлений в четырех городах республики: Сеуле, Чунчоне, Пхохане и Каныне.

В составе челябинской делегации 66 человек: трое солистов - Гузелья Шахматова, Ярослав Кожевников, Евгений Бовыкин - и 57 оркестрантов. Всю оперу «Кармен» иностранная публика не увидит. В Южной Корее будут представлены лишь отдельные, самые известные номера в концертном варианте: хабанера, сегидилья, арии главных героев, а также дуэт Хозе и Микаэлы.

Солировать в концертах в Южной Корее будет солистка московского театра «Новая опера» Анастасия Лепешинская, два года назад покинувшая челябинский театр после пяти лет работы. Партия Кармен стала одной из лучших ролей Лепешинской в челябинской труппе, солистке до сих пор не нашли достойной замены.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, компанию челябинским артистам и московской диве составят коллеги из Кореи - артисты второго плана и хор.

Главный концерт пройдет в столице Южной Корее, в ее самом большом концертном зале, расположенном в одном из самых высоких небоскребов мира «Lotte World Tower». Зал занимает шесть этажей, обладает идеальной акустикой и вмещает до двух тысяч зрителей.

В Корею челябинский театр отправился по приглашению крупнейшей телерадиокомпании CBS. Первая поездка наших артистов в эту страну состоялась три года назад. Тогда оркестр театра оперы и балеты имени Глинки исполнял симфонические произведения Петра Чайковского.