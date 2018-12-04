Челябинские артисты в 300-й раз покажут спектакль «Бременские музыканты»

По случаю выхода легендарного спектакля «Бременские музыканты в 300-й раз, южноуральские артисты Молодежного театра реализовали специальный проект по поводу юбилея постановки.

По случаю круглой даты артисты, сыгравшие все 300 спектаклей или основную их часть, устроили необычную фотосессию. В ней актеры выразили удивление по поводу стремительно промчавшихся лет и свою любовь к постановке, которая до сих пор востребована зрителями.

Впервые музыкальную сказку об отважных искателях приключений челябинскому зрителю показали 15 лет назад, 27 сентября 2003 года. Кстати, спектакль до сих пор играют при полном зрительном зале.

«Когда мы впервые ставили «Бременских музыкантов», совсем другое было время, – вспоминает режиссёр Олег Хапов. – Страна была другая, было ощущение движения вперёд. И тот жизнеутверждающий посыл, та радость, то ощущение счастья, что мы тогда закладывали в эту постановку, – всё осталось. Спектакль живёт, звучит, дарит и артистам, и зрителям радость. Это главное. Я верю, что жизнь – увлекательное путешествие, как бы тяжело ни было».

Когда в репертуаре театра появился добрый, яркий, жизнеутверждающий спектакль с чудесными песнями и музыкой, обозначилась сильная сторона «Бременских музыкантов» – команда постановщиков. Режиссёром по пластике выступил заслуженный артист РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Виктор Панфёров. Вокалом с артистами занималась легенда Молодёжного театра, музыкальный руководитель Анна Розенберг. «Дедушка уральского рока», лидер легендарной группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин написал аранжировки. Художник Олег Петров придумал сценографию и оригинальный визуальный облик спектакля.

Все эти люди сделали все, чтобы спектакль «Бременские музыканты» жил многие и многие годы, а челябинский зритель на него ходил, не смотря ни на что.

300-й показ легендарного спектакля «Бременские музыканты» состоится 9 декабря 2018 года на сцене Молодежного театра по адресу улица Кирова, 116. Начало спектаклей в 12.00 и в 15.00. Цена билета: 150 – 300 рублей.