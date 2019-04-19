Челябинские кукольники споют о войне в премьере «Победа»

Челябинский театр кукол имени В.Вольховского приготовил для своих зрителей замечательный подарок, посвятив его предстоящему Дню Великой Победы. 4, 5 и 7 мая на его сцене состоится премьера музыкального спектакля «Победа» по песням военных лет.

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина, спектакль состоит из 26 песен в живом исполнении актеров театра – от залихватски-удалых до пронзительно-лирических. Авторы постановки намеренно искали позабытые и малоизвестные песни, что представляет особый интерес. Повороты сюжета подсказаны образами песен, в центре которых люди и судьбы. Сквозной образ постановки – поезд, на котором солдаты возвращаются с войны и который как будто останавливается на полустанках памяти. Потому действие спектакля мозаично: каждая песня в нём отдельная сценка про отдельного человека и его судьбу в суровые военные годы. Вот девушка, потерявшая на войне любимого; а вот - солдаты в землянке; а это «военный вальс» на полянке возле школы…Связующей нитью всех мини-спектаклей является тема любви, которая хранила, давала силы и надежду.

Спектакль «Победа» лишен малейшего пафоса и монументальности, что бывает характерно для исполнения песен о войне. А дистанция

между тем временем и сегодняшним стерта, отчего персонажи многих историй больше трогательны, чем героичны.

Поставил спектакль «Победа» главный режиссёр театра Александр Борок, заслуженный артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Он же – автор либретто.

Художник - лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»

Ольга Верёвкина (Омск). Музыкальный руководитель – Гильда Казарцева (Москва).

В спектакле заняты заслуженные артисты России Наталья Балдина, Андрей Дрыгин, Арина Жарикова, Фёдор Псарёв, артисты Николай Архипов, Елена Блажеева, Елизавета Борок, Василий Лаврентьев, Александр Малышев, Антон Ничеухин, Анатолий Пристай и Марианна Тарасова.