Челябинские музейщики привезли в Узбекистан «Уральскую зиму»

Дни Челябинской области проходят в Самарканде, Ташкенте и Намангане с 15 по 18 мая. В бизнес-форуме с участием представителей 150 предприятий России и Узбекистана участвовали Борис Дубровский, вице-премьер-министр Узбекистана Нодир Отажонов, посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

В составе делегации Челябинской области есть представители Государственного исторического музея Южного Урала. Это директор музея Владимир Богдановский и руководитель отдела фотонаследия Максим Грицук.

Челябинские музейщики представляют в Узбекистане два своих проекта. Это фотовыставки «Уральская зима» и «Первозданная Россия. Южный Урал».

17 мая в ташкентском театре оперы и балета им. Алишера Навои выставку «Уральская зима» открыл губернатор Борис Дубровский. Он так и сказал, что теперь и в жарком Ташкенте наконец-то можно попасть в настоящую уральскую зиму с ее трескучими морозами и снежными просторами. Затем слово взял директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, рассказавший гостям (а их на выставке было более сотни человек) о каждом из этих снимков — всего на выставке было представлено тридцать работ челябинских фотохудожников.

Сегодня, 18 мая, южноуральская делегация выехала в Наманган, где открывается еще одна фотовыставка «Первозданная Россия. Южный Урал» из фондов Исторического музея. Экспозиция, живописующая красоты Южного Урала, разместится в Доме молодежи города Наманган. На открытии выставки ожидается челябинская делегация во главе с Борисом Дубровским и представители местных властей. Директор Исторического музея Владимир Богдановский (он же — автор проекта «Первозданная Россия. Южный Урал» проведет для гостей экскурсию и расскажет им о лучших работах этой выставки.

Фото Максима Грицука