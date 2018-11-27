Челябинских авторов-исполнителей ждут на конкурсе «Я люблю тебя, жизнь»

В Челябинске состоится заочный тур конкурса «Я люблю тебя, жизнь», являющегося частью всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени Кобзона.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, принять участие в конкурсе могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты и творческие коллективы. Отдельно выделяется «Детская мастерская» для юных талантов в возрасте до 16-ти лет включительно.

Что касается всего большого фестивального движения «Гринландии», ежегодно собирающего на берегу реки Быстрицы более 200 тысяч человек, в этом году он проводится уже в десятый раз. С каждым годом растет и число участников, и расширяется география. В прошлом году на суд жюри было представлено две тысячи 620 поэтических и музыкальных работ более чем из 60-ти регионов страны. В конкурсе приняли участие и наши соотечественники из Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Канады, Германии и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

На протяжении нескольких лет лучших авторов и исполнителей, которые получали право выступить на главной сцене фестиваля, отбирал лично Иосиф Кобзон. В течение последнего десятилетия он был сопредседателем оргкомитета, входил в жюри заочного конкурса, дважды - в 2015-м и 2016-м годах - выступал с большими сольными концертами. Для Иосифа Кобзона «Гринландия» стала любимым фестивалем.

В этом году большому песенному празднику было присвоено его имя, а темой для заочного конкурса стала строчка из песни Кобзона: «Я люблю тебя, жизнь».

Конкурс проводится по трем номинациям: «Основной конкурс», «Песни для детей», «Песни о профессиях, специальностях, призваниях».

Заявки на участие принимаются до 20 апреля 2019 года. Более подробную информацию и положение о конкурсе можно найти на официальном сайте фестиваля.