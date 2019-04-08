Челябинский «Чугунок» будут оценивать московские знаменитости

Сегодня, 8 апреля, в Челябинске, в театре «Манекен», в рамках уникального фестивального проекта #ТеатрПространствоСвободы пройдёт областной фестиваль актёрских капустников. Весёлое состязание остроумных служителей сцены с не менее остроумным названием «Чугунок» после громкого успеха в прошлом году состоится во второй раз.

Инициатором конкурса и автором положения о нём является Юрий Сычёв, в недавнем редактор Челябинского областного Киноцентра имени Сергея Герасимова, а сейчас его директор. Назначение на эту должность состоялось буквально накануне актёрского турнира, с чем мы Юрия Дмитриевича поздравляем. Что такого интересного и нового заварено в «Чугунке» на этот раз? Оказалось, что этот вопрос был задан директору в тот момент, когда он собственноручно раскрашивал чугунки в три «призовых» цвета – золотой, серебряный и бронзовый. Правда, тогда ещё не было решено, когда эти чугунки будут вручаться победителям – в финале конкурса или на концерте Алексея Кортнева. Творческий вечер солиста и руководителя группы «Несчастный случай», актёра театра и кино, музыканта, телеведущего, автора и исполнителя песен пройдёт в «Манекене» в этот же день (в 18-00). Но перед этим известный московский гость будет оценивать конкурсантов в составе жюри. Это первое новшество «Чугунка», в программе которого одиннадцать номеров.

Среди участников от Челябинска – театр кукол имени Валерия Вольховского, Молодёжный театр, «Манекен», театр оперы и балета имени М.И. Глинки, а также Озёрский театр кукол «Золотой петушок», Верхнеуфалейский театр «Вымысел», Магнитогорский драматический театр имени А.С.Пушкина. И во второй раз решили не уступать актёрам в мастерстве члены секции критиков Челябинского областного театрального союза.

Ещё одна приятная «приправа» содержимого сегодняшнего «Чугунка» - «Трио Трое». Популярный ансамбль трёх талантливых актёров и певцов Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом», лауреат многих российских певческих и юмористических конкурсов своими великолепными песнями-спектаклями будет сопровождать конкурсные номера. В состав жюри «Чугунка» вошли люди приближённые к театру и обладающие чувством юмора. И как в прошлом году жюри вновь возглавляет Сергей Плотов, поэт, драматург, режиссёр, сценарист. Сергей Юрьевич давно уже москвич. Хотя назвать его московским гостем многие челябинские театралы не согласятся. Он для них по-прежнему свой. Слишком памятно для них всё, что создано и сыграно им за долгие годы работы в Челябинском театре кукол. Чего стоят тот же «Чёрный театр» или «История любви», удостоенная всесоюзного признания и не раз прошедшая на телеканале «Культура».

На творческий вечер Сергея Плотова, а он состоялся днём раньше, в субботу (6 апреля) , в Выставочном зале Союза художников РФ, как и в прошлом году, собрались его давние друзья, коллеги по театру, почитатели его поэтического таланта. Интернет – убедительное свидетельство его поистине безграничного признания. Сам Сергей Юрьевич назвал этот вечер «Весеннее обострение». Название было созвучно острым, злободневным, сатирическим стихам, написанным «по фактам жизни», лирическим воспоминаниям и глубоким балладам. Они войдут в его новый поэтический сборник «Окраина». По сути, это был отчёт Сергея Плотова перед зрителями о прошедшей за год работе. Прочитанные им на «бис» стихи прерывались фрагментами из мюзиклов «Золушка» и «Красная шапочка и волшебный пирог», автором текста которых он является и которые сегодня успешно идут в московских театрах. «Весеннее обострение» до того обострило эмоции публики, что автора долго не отпускали со сцены, требуя продолжения вечера. «Мы друг для друга – родные»,- сказал Сергей Плотов в завершении. А потом окруженный плотным кольцом поклонников ещё долго отвечал им на вопросы и раздавал автографы.