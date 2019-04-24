Челябинский «ЭФиР 74» становится международным

В седьмой раз пройдёт на Южном Урале «ЭфиР 74» - фестиваль экологических фильмов и рекламы. Оргкомитет фестиваля объявил о начале приёма заявок от участников. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил директор областного Киноцентра имени С.А.Герасимова Юрий Сычёв.

В числе учредителей и организаторов кинофорума, который впервые состоялся в 2013 году, министерство экологии и министерство культуры Челябинской области и Киноцентр имени С.А.Герасимова.

За прошедшие шесть лет «ЭФиР 74» стал по-настоящему международным. Среди его участников сотни профессиональных и любительских киностудий и видеообъединений не только из Челябинской области и других регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом организаторы никогда не ставили целью увеличение числа участников. Напротив, экспертный совет фестиваля проводит достаточно жёсткий отбор кинолент и строго относится к фильмам, авторы которых ограничиваются показом лишь отрицательных фактов. То, что с экологией не всё благополучно, всем хорошо известно, гораздо важнее ответить в фильмах на вопросы, почему так происходит и что можно сделать для улучшения ситуации.

В рамках фестиваля проводится конкурс. Как и в предыдущие годы, жюри будет определять победителей в двух возрастных категориях (младше 18 лет и старше 18 лет) в следующих номинациях: «Социальная реклама»,

«Анимационный фильм», «Короткометражный неигровой фильм» и

«Неигровой фильм». Новым будет то, что из восьми фильмов-лауреатов жюри определит обладателя гран-при. А подведение итогов фестиваля и церемония его закрытия в этом году впервые состоится не в Челябинске, а в одном из городов области.