Челябинский фотограф Екатерина Павленко открывает свое «Пространство вариантов»

В челябинской галерее «Каменный пояс» на Кировке пятого марта в 16 часов состоится открытие фотовыставка Екатерины Павленко, посвященной международному женскому дню.

Выставка является частью ежегодного проекта «Фемина-Фото. Женские фотоштучки», традиционно приуроченного к 8 Марта, сообщает пресс-служба государственного исторического музея Южного Урала.

Особенность нынешней выставки в том, что на ней (в отличие от прошлых) представлен лишь один автор - журналист по профессии и фотохудожник по призванию Екатерина Павленко.

На выставке представлено 13 работ в стиле «фотоманипуляция». С помощью графических редакторов и силой собственного воображения Екатерина Павленко сращивает в своих работах реальные образы и графику, стремясь к тому, чтобы эта грань оказалась максимально тонкой, едва осязаемой. И у нее это хорошо получается.

На снимках порой невозможно понять, где сон превращается в явь, где «фотошоп» уступает место реальности и наоборот - реальные образы сливаются с графикой.

Работы Екатерины Павленко - это взгляд девушки-фотографа на изменчивый и странный окружающий мир. Повлиять на него в реальности вряд ли возможно, но порой авторские фотоманипуляции помогают ей создать альтернативный вариант этого мира - хоть и вымышленный, но зато созданный самостоятельно, силой собственного воображения.