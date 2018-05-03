Челябинский фотоклуб «Каменный пояс» снова взял «золото» в Линце

Фотографы из челябинского клуба «Каменный пояс» снова отличились, получив очередную, пятую по счету золотую медаль. Южноуральские фотохудожники блестяще показали себя на конкурсе художественной фотографии Trierenberg Super Circuit, состоявшемся в австрийском городе Линц.

Фото предоставлено историческим музеем

Коллекция из 76-ти работ одиннадцати авторов выиграла «золото» в номинации «Лучший фотоклуб с печатными работами». Кроме того, персональную золотую медаль за снимок «Перспектива» в номинации «Дети мира» получил обладатель звания AFIAP Салават Сафиуллин.

Как отмечают в отделе по связям с общественностью ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала», конкуренция в Линце оказалась весьма жесткой - на суд жюри было представлено более 250-ти тысяч фотографий из 79-ти стран мира.

Народная фотостудия «Каменный пояс», отмечающая в 2018-м году свое 35-летие, благодарит всех участников этого престижного фотоконкурса. В их числе дебютанты (Наталья Шитякова, Сергей Алексеев, Виктор Сосунов) и те, кто ранее побеждал в Линце (Александр Глебов, Салават Сафиуллин, Сергей Москвин, Сергей Зырянов, Геннадий Родионов, Глеб Лунин, Павел Резанов, Дмитрий Кочергин).