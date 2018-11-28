Челябинский камерный хор покорил Австрию
Челябинский камерный хор имени Михальченко, принявший участие в международном фестивале «Голоса души» - одном из самых значительных вокальных фестивалей в немецкоязычном пространстве, покорил Австрию.
Президент ассоциации Австрийско-Русско-Азиатской культурной ассоциации (A.R.A.C.A.) Вольфганг Казич, чрезвычайно вдохновленный выступлением челябинцев, признался камерному хору имени Михальченко (художественный руководитель - Ольга Селезнева) в любви, назвав его культурным достоянием России.
В «Голосах души», кроме челябинского, участвовали 13 хоров из разных стран. Многоголосое пение звучало на 11 площадках, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.
За свою 45-летнюю историю челябинский камерный хор, будучи в Австрии, впервые принял участие в католической мессе во время католического богослужения.
Фото Челябинской филармонии