Челябинский камерный ищет "сукиных" детей

Камерный театр предлагает жителям Челябинска попробовать себя в роли артистов и сыграть в спектакле «Сукины дети» по сценарию Леонида Филатова. Премьеру планируют выпустить в новом сезоне.

С инициативой выступил художественный руководитель театральной лаборатории «Метро» Тамаз Гачечиладзе, идею поддержало руководство театра.

Как пояснила пресс-секретарь минкульта региона Виктория Олиферчук, желающие могут пройти кастинг 18 июля с 17 до 19 часов. Главное условие для участников – отсутствие актерского образования.

«В первую очередь мы рассчитываем на активность поклонников театра, участников «Камерного клуба», который появился нынешней весной. Задача проекта – сделать зрителя частью театрального процесса. Максимально «породнить» зрительный зал, сцену и закулисье, - прокомментировал директор Камерного театра Илья Коломейский. Участвуя в мероприятиях проекта, члены «Камерного клуба» смогут на собственном опыте узнать и понять, что же действительно такое театр? Для тех, кто хочет рассмотреть «магию театра» изнутри – это шикарная возможность».

В основе будущей постановки одноимённый сценарий Леонида Филатова, по которому в 90-е сняли культовый фильм.

Сюжет был написан по мотивам реальной исторической ситуации, сложившейся в московском театре на Таганке в 1984 году, когда руководителя труппы Юрия Любимова отстранили от управления театром и лишили гражданства. По замыслу сценариста в ответ артисты решают устроить забастовку, объявляют голодовку и, угрожая самосожжением, выдвигают свои требования. В театр присылают функционера из министерства, который должен навести порядок во взбунтовавшемся учреждении культуры. История заканчивается трагически.

К репетициям планируют приступить в августе, а премьеру сыграют в новом сезоне.