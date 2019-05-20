Челябинский Молодежный театр порадовал зрителей холодным супом

Челябинский Молодежный театр в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев», 18 мая, порадовал своих зрителей Суп-театром.

Перед премьерой спектакля по рассказам Николая Коляды «В Москву — разгонять тоску» зрителей по доброй традиции драматурга угостили в буфете супом. Есть традиция у Николая Коляды – раз в месяц угощать гостей борщом, приготовленным своими руками. Актеры Молодежного свой выбор остановили на окрошке.

Сама премьера проходила не в обычном зрительском зале, а репетиционной комнате. Зрителям было представлено три рассказа основателя уральской школы драматургии, написанные более 30 лет назад, о судьбе женщин.

В спектакль вошли три рассказа мэтра: «В Москву – разгонять тоску», «Царица Тамара», «Зоя». Это истории о женщинах, смешные и трагичные, попадающие в самое сердце.

«В Москву! Есть в этом стремлении в столицу какие-то чеховские коннотации… Звучит в этом что-то о вечной женской мечте, – делится мыслями режиссёр Александр Черепанов. – О женщинах, которые всегда хотят что-тодоказать себе, друг другу, лучше одеться, следовать моде, нравиться другим». Художественное решение спектакля обещает заворожить зрителей – контраст чёрного и белого, двигающиеся ширмы, экраны, теневые фигуры на фоне и игра актёров на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Будет место и улыбкам, и слезам, очарованию юности и боли утрат. Это истории, в которых каждый сможет немного узнать себя».

Между рассказами были представлены советы Коляды о том, как нужно писать пьесы. «Пьесы, как дети, делаются ночами и по любви», – писал Николай Коляда, создавший собственный театр, известный в России и за рубежом. Любовь к простым людям и надежда – этим отличается всё, что делает Коляда.