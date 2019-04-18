Челябинский поэт Виталий Кальпиди расскажет всем о смыслах стихотворчества

В столице Южного Урала стартовал необычный художественно-просветительский проект. Известный поэт и культуртрегер Виталий Кальпиди записал курс мини-лекций, который сделал доступным для всех интересующихся искусством пользователей Интернета.

В видеомонологах, размещенных на ресурсе Youtub, Виталий Кальпиди рассуждает о современной поэзии, анализирует произведения ведущих уральских авторов, приводит примеры влияния на авторов устоявшихся литературных штампов, раскрывает «технологию» написания стихотворного текста. Короткий презентационный ролик исследователя поэзии можно найти по ссылке

- Первая строфа вашего стихотворения обязательно должна удивить читателя, а последняя – самого автора, - делится с начинающими поэтами секретами мастерства челябинский поэт.

На сегодняшний день на Youtub доступны три лекции Кальпиди: «Кто на самом деле пишет за нас наши стихи», «Как стать в провинции поэтом» и «Правила поведения в поэзии». Со временем их станет больше.

Виталий Кальпиди известен как инициатор и составитель уникального стихотворного сборника «Антология современной уральской поэзии», четвертый том которой вышел осенью 2018 года в рамках проекта «Уральская поэтическая школа» (УПШ). Книга была замечена литературным и критическим сообществом – минувшей зимой Антология стала лауреатом ведущей художественной премии Большого Урала – Бажовской. Кстати, в планах челябинского поэта – создать цикл лекций, посвященных УПШ и ее авторам.