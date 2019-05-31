Челябинский театр кукол представит «Детский альбом» на фестивале в Красноярске

Челябинский театр кукол имени Вольховского отправится в Красноярск, где завтра, 1 июня, состоится открытие фестиваля «Сибирь. Терра Магика». Артисты покажут музыкальный спектакль «Детский альбом».

I Межрегиональный Урало-Сибирский фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. Терра Магика» пройдет с 1 по 8 июня. Форум объединит профессиональные театры кукол Урала и Сибири.

Свои лучшие постановки для детей и взрослых представят 11 театров из двух регионов. На форум съедутся театральные труппы из Иркутска, Перми, Кургана, Кемерово, Томска, Сургута и других городов урало-сибирской зоны.

В афишу вошли Кафка, Вампилов, Кэрролл, Пушкин, экзотическая японская сказка, история о ребенке в блокадном Ленинграде и музыкальная фантазия на тему «Детского альбома» Чайковского. Это лишь часть авторов и жанров, представленных в фестивальной афише. Как правило, это спектакли, созданные за последние два года.

Зрители увидят камерные спектакли и крупную форму, знакомые классические сюжеты и современные произведения. Спектакли рассчитаны на самую разную публику: совсем малышей, подростков, взрослых зрителей и для семейного просмотра.

Челябинский спектакль – это музыкальная фантазия, созданная на основе цикла пьес для фортепиано П.И. Чайковского «Детский альбом». Проект является победителем грантового конкурса «Новый театр» Фонда Михаила Прохорова. Спектакль предназначен для семейного просмотра.

Премьера состоялась летом 2018 года. Неделю назад кукольная постановка приняла участие в областном фестивале «Сцена». 6 июня «Детский альбом» увидят красноярские зрители.