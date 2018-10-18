Челябинский театр кукол принимает VI фестиваль «Соломенный жаворонок»

В Челябинском театре кукол завтра, 19 октября, начинает свою работу VI фестиваль кукольных спектаклей «Соломенный жаворонок», посвящённый 80-летию Валерия Вольховского, знаменитого режиссёра и бывшего художественного лидера челябинских кукольников, чьё имя после ухода Мастера из жизни носит театр.

Время работы Валерия Вольховского в Челябинске справедливо называют переломным в истории театра кукол и «золотым десятилетием». Главный режиссер в корне изменил традиционное представление о кукольниках и их театре, на сцену которого вышла серьёзная, глубокая драматургия: «Карьера Артура Уи», «Мёртвые души», «Аистёнок и пугало», «Маленький принц»… Но начало такому перелому дал ставший легендарным спектакль «Соломенный жаворонок» (фантазия на темы древнерусского фольклора), поставленный Валерием Аркадьевичем в 1979 году и имевший огромный международный успех на фестивале во французском городе Шарлевиль-Мезьер.

Первое признание на таком уровне вдохновило на новые творческие поиски и подвиги, результатом которых стало присвоение коллективу и его лидеру Государственной премии имени К.С.Станиславского. Имя Валерия Вольховского театру было присвоено в 2006 году. И в этом же году театр кукол Челябинска становится организатором Международного фестиваля театров кукол «Соломенный Жаворонок». Два года подряд (в 2006 и 2007-м годах) он проходил в обычном формате, то есть афиша его состояла из детских спектаклей. И только спустя пять лет, в 2012 году, «Соломенный жаворонок», основательно повзрослев, стал первым и единственным в России театральным форумом кукольных спектаклей для взрослого зрителя, который проводится раз в два года. В таком формате он пройдёт в Челябинске (с 19 по 22 октября) в четвёртый раз.

В течение этих четырёх дней, как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» руководитель литературной части театра Светлана Кондюрина, зрители увидят десять спектаклей из пяти городов – Санкт-Петербурга, Перми, Вологды, Сургута и Ханты-Мансийска. Хозяин фестиваля – Челябинский театр кукол представляет на суд зрителей два спектакля – премьеру прошедшего сезона «Мой муж Даниил Хармс» в постановке главного режиссёра театра Александра Борока и премьеру нынешнего сезона - спектакль «Аналогия» (по пьесам польского драматурга С.Мрожека), поставленный известным киевским режиссёром Михаилом Яремчуком. Начало формы

Фестиваль «Соломенный жаворонок» - конкурсный, но призёров его выбирают не профессиональным жюри, а тайным голосованием сами участники. Известные театральные критики и режиссеры открыто обсуждают каждую работу. То есть двери театра будут открыты для зрителей не только на спектакли, но и на их обсуждения.

Первым на фестивальную сцену после торжественного открытия «Соломенного жаворонка» выйдет завтра театр «KarlssonHaus» из Санкт-Петербурга со спектаклем «Биография». В этот же день на малой сцене Пермский театр «Карабаска» представит спектакль «Прошу разрешения на жизнь». А вечером на большой сцене будет показана челябинская «Аналогия».