Челябинский театр оперы и балета покажет Корее свою «Кармен»

Солисты и симфонический оркестр челябинского театра оперы и балета имени Глинки готовится к грандиозным майским гастролям в Корее, где южноуральские таланты представят концертную программу «Кармен».

Три года назад оркестр театра уже выступал в Сеуле по приглашению крупнейшей телерадиокомпании CBS. Тогда корейские зрители были в восторге от исполнения челябинскими музыкантами гала-концертов, посвященных творчеству Петра Чайковского.

В этом году в гастрольный тур вошел не только Сеул, но и города Чунчон, Пхохан и Канын. Из Челябинска в Корею отправятся 66 человек, в том числе и оркестр театра в составе 57-ми музыкантов.

В столице артисты выступят в главном концертном зале Кореи. Он занимает шесть этажей одного из самых высоких небоскребов мира «Lotte World Tower». Это уникальное помещение с большой сценой, вмещающей полноразмерный оркестр и хор, и залом, рассчитанным на две тысячи зрителей. Современные технологии создают в «Lotte concert hall» идеальную акустику, которая может изменяться в зависимости от формата концерта.

Оркестр под руководством Евгения Волынского, солисты Гузелья Шахматова, Ярослав Кожевников, Евгений Бовыкин представят концертную программу «Кармен». В нее вошли самые известные музыкальные номера оперы Жоржа Бизе: хабанера, сегидилья, арии главных героев, а также дуэт Хозе и Микаэлы.

К гастрольному туру присоединится и Анастасия Лепешинская («Новая Опера», Москва), которая ранее много лет служила в челябинском театре. В концерте также примут участие артисты второго плана и хор из Кореи.

Как отмечает специалист по связям с общественностью челябинского театра оперы и балета Анастасия Черкас, уже сейчас челябинский театр оперы и балета и телерадиовещательная компания Кореи CBS строят планы на дальнейшее сотрудничество.