Челябинский театр оперы и балета примет участие в «Русских сезонах» в Италии

Челябинский театр оперы и балета станет участником масштабного проекта «Русские сезоны», который проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Для гастролей артисты балета создали свое либретто, так как первоначальная хореография до наших дней не сохранилась.

Южноуральская труппа выступит в шести городах Италии. Это Горация, Генуя, Камольи, Ла Специя, Сиена и Пиза. Артисты представят знаменитый балет Эдуарда Дельдевеза и Людвига Минкуса «Пахита». Премьера этого спектакля состоялась на челябинской сцене в прошлом году. На тот момент полная версия «Пахиты» шла только в Парижской Опере и Мариинском театре.

«Конечно же, основная сюжетная линия выдержана, но спектакль окрашен немного другими хореографическими красками, – отмечает балетмейстер-постановщик Юрий Клевцов. – В нашем спектакле есть картина, которой не было в либретто первоначального спектакля – это сон Пахиты. Главная героиня засыпает и видит себя в каком-то волшебном дворце, где-то в облаках. Там же она встречает своего возлюбленного Люсьена. Таким образом, мы уже в первом акте подводим зрителя к тому, что Пахита не цыганка, она француженка благородных кровей».

Сценографию в стиле неоклассики к спектаклю разработал действительный член Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи. Панорама гор на заднем плане сцены, колоритные костюмы и динамичная смена декорации позволят зрителю окунуться в атмосферу Испании XIX века и прочувствовать дух вольного цыганского народа.

Кроме постановки «Пахиты», в городах Камольи и Ла Специя артисты Челябинского театра оперы и балета выступят с гала-концертом. В первом отделении зрители увидят балет «Шопениана», во втором – Гран па из балета «Пахита».