Челябинский театр оперы и балета выступил на фестивале лучших спектаклей

Челябинский театр оперы и балета выступил в Екатеринбурге на фестивале лучших спектаклей Урала, сообщает пресс-служба театра.

Фестиваль состоялся на прошлой неделе в рамках Уральского культурного форума. Челябинский театр представил балет-кантату «Кармина Бурана».

Форум, посвященный году театра в России, впервые проходил на Урале. Его учредителем выступил полномочный представитель президента РФ в округе Николай Цуканов.

За четыре дня в Екатеринбурге было проведено около 200 мероприятий, среди которых круглые столы, научно-практические конференции, творческие лаборатории, семинары, открытые дискуссии и т. д. Их участниками стали более 1900 деятелей культуры и искусства.

Одним из самых значимых событий форума стал фестиваль лучших спектаклей. Свои работы продемонстрировали Челябинский театр оперы и балета, Тюменский драматический театр, Ноябрьский городской театр, Курганский театр драмы и театр обско-угорских народов «Солнце».