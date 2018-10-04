Челябинский театр современного танца переехал на ПМЖ

Прославленный челябинский театр современного танца, почти четверть века кочевавший по разным площадкам, переехал на постоянное место жительства. Новоселье коллектив справил благодаря поддержке губернатора Челябинской области. Новый дом театра находится в здании ДК ЧЗМК на улице Новороссийской.

Сегодня, четвертого октября, с радостным событием танцовщиков поздравил глава города Евгений Тефтелев.

«В ряде помещений уже можно активно заниматься, что коллектив и делает. Мы реально понимаем, что это большое и важное дело. Губернатор Борис Дубровский неоднократно говорил, что Челябинск - не только промышленный город, но и город высокой культуры. И развитие этого направления для нас в безусловном приоритете. А театр давно стал визитной карточкой южноуральской столицы. Уверен, переданное коллективу здание даст новый импульс развитию культуры города в целом», - отметил Евгений Тефтелев.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, челябинский театр современного танца был создан в 1992 году при поддержке местных властей. За время своей деятельности коллектив был 16 раз номинирован на театральную премию «Золотая Маска» и дважды становился ее обладателем - за спектакли «Ожидание» и «Зарисовки с натуры».

«Мы не школа и не студия, мы профессиональный театр, который существует 25 лет. На протяжении этого времени мы арендовали место для репетиций и, как кочевники, переезжали с одной площадки на другую. Как правило, все они были не очень приспособлены для нашей работы. А здесь мы получили прекрасную репетиционную площадку, где мы можем поставить декорации, оформить зал балетными станками, зеркалами, нужным покрытием. И это действительно большое событие для нас», - рассказала художественный руководитель театра современного танца Ольга Пона.

Бывший ДК ЧЗМК теперь по праву можно называть центром танца не только Ленинского района, но и всего города. Помимо прославленного коллектива, здесь в 16 танцевальных кружках занимается около 330 детей разного возраста. Есть у руководства театра планы и на совместную деятельность.

Фото пресс-службы администрации Челябинска

«Исторически много лет в ДК занимаются танцами дети от шести лет. Сейчас разрабатывается проект центра хореографического воспитания при нашем театре. Его уже поддержала администрация Челябинска. В нем мы будем не просто обучать танцам ребят. Здесь заработает творческая лаборатория и будет организована серьезная методическая работа», - сообщил директор театра современного танца Дмитрий Воронин.