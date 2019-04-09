Челябинску покажут «Богему» Пуччини в декорациях Большого театра
Челябинский театр оперы и балета имени Глинки пятого мая представит своему зрителю спектакль, созданный на основе декораций, реквизита и костюмов, безвозмездно переданных Большим театром.
«Богема» считается одной из самых популярных в мире опер. Зрителей ждут атмосфера Парижа, драматический сюжет и пронзительная музыка Джакомо Пуччини.
Музыкальный руководитель и дирижер – Евгений Волынский.
Режиссер обновления – кандидат искусствоведения, главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) Вячеслав Стародубцев (Москва).
Художник обновления – Петр Окунев (Санкт-Петербург)
Художник по свету – Сергей Скорнецкий (Москва)
Главный хормейстер – Наталья Макарова.