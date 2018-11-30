Челябинскую область наполнят звуки китайской пипы

В Челябинской области прозвучит китайская национальная инструментальная музыка. Гости из Поднебесной будут музицировать на Южном Урале два дня. Четвертого декабря вечер камерной и вокальной музыки «Цветок жасмина» пройдет в челябинской «Родине». Пятого декабря виртуозы из КНР выступят с концертной программой в народном доме Кыштыма.

Китайские музыканты сыграют на древнем духовом инструменте шэн, на щипковом чжэне с 13-16-тью струнами, порадуют южноуральцев нежным звучанием пипы - национального инструмента, напоминающего лютню, и мелодиями бамбуковой флейты.

Как отмечают в пресс-службе челябинской филармонии, тембры национальных китайских инструментов для европейских меломанов звучат удивительно и непривычно - это и мягкие, глубокие тона, и вибрирующие дребезжащие призвуки, и удаленные, напоминающие эхо звуки.

Экзотичны и названия музыкальных произведений: «Сага Циньчуань», «Баркарола на Озере Вэйшань», национальные мелодии «Река Лоян», «Весна, река, цветы, луна и ночь», «Хуа Хао Юе Юань» («Красота и благополучие»).

Наряду с музыкой Поднебесной в программах концертов четвертого и пятого декабря значатся и сочинения европейских классиков - камерная музыка Моцарта, Грига, Шопена, Рахманинова

Художественный руководитель и дирижер симфонического оркестра театра оперы и балета провинции Хэйлунцзян Цзяо Фэйху рассказывает, что в будущем КНР планирует продолжение сотрудничества с Южным Уралом в сфере культуры.

«Нас интересует культурный обмен, - признался дирижер. - Главной целью я вижу пропаганду китайской музыки в России и русской - в Китае. У нас очень любят Чайковского. А на концертах на Дальнем Востоке мы всегда исполняем китайскую музыку».

В 2019 году в Челябинск приедет хореограф-постановщик из провинции Хэйлунцзян. Он будет работать с артистами Государственного ансамбля танца «Урал», который готовит программу национальных танцев стран-участниц ШОС к саммитам в 2020 году. Летом нового года делегация Китая посетит фестиваль национальных культур «Синегорье», а в 2020-м – знаменитую Бажовку.