ЧМК посетили сотрудники музеев Челябинска
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») посетили сотрудники общественных и ведомственных музеев города Челябинска, сообщает пресс-служба компании.
Более 30 участников ассоциации музейных работников Челябинска побывали на территории комбината. Музейщики ознакомились с аглодоменным, сталеплавильным и прокатным переделами комбината. Экскурсанты увидели выпуск чугуна, его заливку в конвертер, выплавку стали и прокатку на мощностях третьего прокатного цеха.
Экскурсию провели по инициативе Ассоциации музейных работников.
«Мы давно мечтали побывать на предприятии, ещё после первой экскурсии по музею комбината, сегодня нам это удалось. Промышленная мощь и масштабы нас поразили», – говорит заместитель председателя ассоциации, кандидат исторических наук Наталья Овчинникова.
Фото http://www.maou24.ru