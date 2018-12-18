Денис Чугунов: Новый симфонический оркестр станет значимым явлением культурной жизни Южного Урала

Новый культурный бренд Челябинской области – полноценный симфонический оркестр – появится в регионе уже в 2019 году. Он будет создан на базе филармонического оркестра «Классика» под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова.

Напомним, вопрос о создании симфонического оркестра в Челябинске обсуждается уже несколько лет. Член совета по культуре при Президенте РФ, народный артист РФ Денис Мацуев, приезжая в Челябинск на фестиваль отметил, что на сегодня Челябинск единственный из городов –миллионников, который не имеет собственного симфонического оркестра. Осенью 2018 года губернатор Борис Дубровский принял решение о создании оркестра. Регион полностью готов к практическому воплощению этой идеи. Финансирование нового коллектива в составе Челябинской филармонии начнется с 1 января 2019 года.

«Я искренне рад и поздравляю весь коллектив Филармонии и южноуральцев с таким замечательным событием! Новый симфонический оркестр станет значимым явлением культурной жизни Южного Урала и, уверен, украсит музыкальную сцену России и мира», - Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка и Председатель Попечительского Совета Челябинской филармонии.

«Наличие в регионе собственного симфонического оркестра поднимает культурную и вкусовую планку на новую высоту. Меломаны, которых в Челябинской области огромное количество, будут теперь иметь возможность слушать шедевры симфонической музыки в исполнении своего оркестра», - подчеркивал Денис Мацуев, узнав новость о создании оркестра в Челябинске.

Как сообщили в филармонии, в течение года Челябинская филармония проводила конкурс на создание лучшего произведения для симфонического оркестра. На конкурс было представлено 28 сочинений композиторов России, Франции, Чехии, Белоруссии. Имя победителя было оглашено на большом праздничном концерте в окружении цветов «Торжество классики: «Сказки Венского леса», который музыканты оркестра Челябинской филармонии под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова по традиции проводят в преддверии Нового года.

Традиция зародилась в филармонии четыре года назад, в день двадцатилетия оркестра, и была с восторгом встречена зрителями. С тех пор музыканты под предводительством Адика Абдурахманова в декабре ежегодно исполняют самую искрометную праздничную музыку, написанную классиками в разные века, в окружении букетов роз и гвоздик, гирлянд лилий и орхидей.

Накануне, 17 декабря, концертный зал им. С. С. Прокофьева вновь украсили сотни живых цветов, в холле установили сверкающие огнями ёлки, а зрителей ожидало много сюрпризов: специальные гости, неожиданный выстрел, праздничный фейерверк. И опять же по традиции вел концерт искрометный поэт, драматург Константин Рубинский.

Зрители вновь смогли насладиться общепризнанными шедеврами Джузеппе Верди и Иоганна Штрауса во главе с легендарными «Сказками венского леса». Южноуральцев порадовали и специальные гости программы - солисты Мариинского и Большого театра Анна Денисова (сопрано), Илья Селиванов (тенор).

На концерте прозвучало сочинение победителя – лауреата I премии. Сочинения композиторов-лауреатов II и III премий будут исполнены в концертных программах оркестра в течение года.

Как уже сообщало агентство, управляющий Челябинским отделением Сбербанка России Денис Чугунов возглавил Попечительский совет Челябинской филармонии. Официальное соглашение между банком и учреждением культуры было подписано 18 октября 2017 года.