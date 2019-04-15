Денис Мацуев представит пять концертов в рамках своего фестиваля

Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет» стартует в Челябинской области 18 апреля.

Форум пройдет уже восьмой раз и соберет на сцене челябинской филармонии музыкальную элиту страны. Выступления виртуозов услышит публика Челябинска и Магнитогорска. В программе пять концертов - симфоническая, камерная, фортепианная музыка. Завершится фестиваль 21 апреля в Магнитогорске.

Среди участников фестиваля профессор Венской консерватории Юлиан Рахлин (скрипка), выпускница Кливлендского института музыки и Йельского университета Сара Мак Эльрави (скрипка, альт), музыкант оркестров Musica Viva, Виртуозы Москвы, Music Aeterna Зарема Горбунова (флейта), артистка симфонического оркестра Мариинского театра Софья Кипрская (арфа).

В день открытия фестиваля, 18 апреля, на гала-концерте прирглашенные звезды выступят в сопровождении филармонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова.

В программе фестиваля пять концертов, в том числе концерт камерной музыки с участием Дениса Мацуева и Юлиана Рахлина (19 апреля), концерт стипендиатов фонда «Новые имена» (20 апреля), сольный вечер фортепиано музыки Денса Мацуева (20 апреля).

Финальную точку поставят в Магнитогорске. На сцену ДК им. Орджоникидзе выйдет симфонический оркестр Магнитогорска. Солировать будут талантливые стипендиаты всероссийского межрегионального благотворительного фонда «Новые имена», победители телевизионного конкурса «Синяя птица» на телеканале «Россия» и маэстро Мацуев.

Фото представлено минкультом Челябинской области