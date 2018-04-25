Денис Мацуев в Магнитогорске

График фестиваля "Денис Мацуев представляет…", проводимого в области седьмой год, расписан по минутам - как, собственно, и вся жизнь уже признанного великим музыканта. Магнитогорск - финальный этап фестиваля: Мацуев въезжает в город, сразу даёт пресс-конференцию, работает на концерте, улетает в Москву.

Он не ходит - буквально летает, и девушки из городской администрации и Магнитогорского концертного объединения уже знают, что, сопровождая пианиста, каблуки лучше не надевать - не догонишь.

Привыкли к стремительности Дениса Леонидовича и журналисты - но и сейчас не успели среагировать на его появление: он уже здоровался, а мы только сообразили, что надо бы встретить легенду современности аплодисментами. Выдавили лишь: "Вы, как всегда, стремительны и неожиданны" - он с удовольствием засмеялся в ответ.

Только ему с лёгкостью прощаешь самовольное окончание пресс-конференции: отвечает на вопрос - и на одном дыхании: "Спасибо, я должен идти". Но, справедливости ради: только он умеет за 15 минут, выделенных организаторами на общение - "Коллеги, ни секунды больше!", скороговоркой ответить на все вопросы в полной мере.

- После исполнения всех пяти концертов Рахманинова подряд, да ещё в год его 145-летия, ждали, что привезёте в Магнитогорск его произведения.

- Да, за три с половиной часа сыграл пять концертов Сергея Васильевича, причём с оркестром Мариинского театра и Валерием Гергиевым. Сделали это в Токио, потом Владивостоке, Гонконге, Нью-Йорке, Париже, Лондоне и первого апреля, в день рождения композитора, - в Москве. Это в корне отличается от того, если играешь один концерт: здесь проживаешь всю жизнь Сергея Васильевича, и это по-другому звучит. К четвёртому концерту подошёл только в прошлом году, он самый таинственный, потусторонний, это американский период жизни Рахманинова. В этом году юбилей композитора, но больше или меньше его играть не стали - Рахманинова исполняют каждый день во всём мире. В Челябинске я играл первый концерт и Рапсодию на тему Паганини с челябинским оркестром "Классика". Уверен, сыграю Рахманинова и в Магнитогорске, здесь оркестр есть, и у нас был замечательный совместный концерт в прошлом году. Но так получается, что в город приезжаю за час до выхода на сцену - нет времени отрепетировать, а с ходу играть Рахманинова опасно, хотя Сергей Васильевич - композитор, отрепетировать которого невозможно, главное рождается непосредственно на сцене. Но должно быть чувство локтя с оркестром. В будущем году думаю начать фестиваль с Магнитогорска, чтобы времени было больше.

- За один концерт вы теряете до трёх килограммов. Как выдержали сразу пять?

- Это нелегко, но музыка спасает - несёт тебя на крыльях. Тем более когда рядом удивительный Валерий Абисалович со своим оркестром, который составляет такую мощную подушку безопасности! "Классика" Рената Жиганшина подготовлена прекрасно, чем чёрт не шутит, может, в будущем году… А сегодня очередной парад-алле, джем-сейшн - классика и джаз, "Новые имена" и "Синяя птица". Пианистка Алиса Рогулина - девочка потрясающего таланта, поразившая жюри не по годам зрелой импровизацией, одно удовольствие играть с ней на сцене. Играет всё - концерт Гайдна, джаз на одинаково высоком уровне. Скрипач Матвей Блюмин, исполнивший в Челябинске один из сложнейших концертов для скрипки с оркестром Конюса. Софья Тюрина у вас уже была, но не мог не привезти её снова, ибо каждый год она делает нечто феноменальное. И абсолютно сенсационный десятилетний барабанщик Даниил Гулевич, поразивший своей энергетикой, интеллектом и чувством ритма.

- Вы так воодушевлённо говорите о тех, кто через пару лет может, простите, спихнуть вас с музыкального олимпа!

- И это прекрасно! Очень люблю, когда есть чувство локтя и дыхания с коллегами - для музыкантов это необходимо. Мой профессор Сергей Доренский, воспитавший более двухсот лауреатов международных конкурсов, повторял: "На сцене мы конкуренты, а в жизни - большие друзья". Это мой девиз на всю жизнь.

- Как выглядит Челябинская область и Магнитогорск в проекте "Новые имена"?

- В любом регионе ставлю условие: кроме моего концерта - "Новые имёна". Это наша семья, без которой не было бы и меня. Иветта Николаевна Воронова придумала этот замечательный фонд, в будущем году ему уже

30 лет, и все эти годы он собирает под крылом юные дарования. Со мной приезжают профессоры Московской консерватории, проводят мастер-классы, по итогам которых наша семья пополняется. Челябинская область - один из лидеров по количеству стипендиатов и успехов, которые они достигают в последующие годы. В Челябинске работает филиал, который возглавляет Константин Рубинский - поэт, сам выпускник "Новых имён". В этом году в области дали три стипендии - это много. Стипендия "Новых имён" - это знак качества, а не просто поощрение, это членство в нашей семье, этот ребёнок уже "наш". Мы следим за его успехами, советуем переезжать, а если ты выбрал профессию музыканта, рано или поздно придётся принять такое решение. И это, пожалуй, самый тонкий момент. Прекрасно помню свои 15 лет, когда в Иркутске после концерта в филармонии, куда я влетел взмыленным, отыграв футбольный матч, ко мне подошла Воронова и сказала: "Киска моя, хотим пригласить тебя в Москву". И я поступил в ЦМШ - лучшую, на мой взгляд, школу в мире. Так началась моя судьба, которой тогда страшно противился: не хотел покидать Иркутск, где у меня мама и папа, друзья и футбол, запах дома, Байкал… Мудрые родители убедили тем, что в Москве смогу вживую смотреть матчи любимого "Спартака" - я поддался. Когда папу, моего первого педагога, спрашивают, как сумел воспитать такого сына, он цитирует Людовика XIV: "Я сделал всё, что мог - я ему не мешал".

- Известный оперный певец Александр Краснов, начинавший карьеру пианистом, не смог её продолжить, в том числе из-за отсутствия хорошей школы в деревне, в которой он жил. В поле зрения фонда попадают дети из глубинки?

- С большим трепетом отношусь к маленьким пунктам, в Оренбурге у нас с губернатором Юрием Бергом целое "рояльное движение": за день пять перелётов на вертолёте по маленьким посёлкам, в каждом даём концерт и дарим рояль. Там живут фантастически талантливые дети. Софья Тюрина - из посёлка Балаково Саратовской области, не из музыкальной семьи. И, как правило, все искорки - не из музыкальных семей, они вообще появляются зачастую не благодаря, а вопреки. Отыскать талант благодаря современным технологиям стало легче: можно записать на телефон и выложить в "Ютубе", и таких примеров много и на "Синей птице", и в "Новых именах". Но одно дело - представить себя пуб-лике, другое - каждый день начинать с чистого листа. Вручая стипендию очередному шкету, говорю: "Сегодня триумф, а завтра всё начинаем сначала". И сам живу по такому принципу: сегодня успех в Магнитогорске, завтра концерт в Вене - и венцы не знают о том, как меня встречали вы - снова с чистого листа…

Концерт в одном отделении - Дениса Мацуева действительно завтра ждёт Вена. Не любительница джаза, решила отсидеть в зале минут 15, просто чтобы успеть сложить представление… И вот уже вместе со всеми кричу "Браво!" на финальном поклоне артистов. Час пятьдесят пролетели словно миг.

Ах, как вкусно звучало сочетание несочетаемого - хора "Улетай" из оперы Бородина "Князь Игорь" с "Тэйк файф" в едином переплетении.

В ансамбле с Денисом Мацуевым уже знакомые нам баянист Айдар Гайнуллин, контрабасист Андрей Иванов и барабанщик Александр Зингер, но на концерте они вместе с пианистом исполняли вторую роль - причём с большим удовольствием высвечивая талант юных дарований. Матвей Блюмин начал с классики в сопровождении Дениса Мацуева. Интересно, осознал ли мальчик, что его аккомпаниатором был лучший пианист мира? Затем - самый известный Каприс Паганини - № 24: сначала соло Матвея, потом - в джазовой обработке с ансамблем. Хороша была и Алиса Рогулина - представляя её зрителям, Денис Леонидович отметил: узнав, что она из Челябинска, поняли, что нашего фестиваля ей не миновать. И юный барабанщик Даниил Гулевич за своей отдельной ударной установкой был неотразим. Единственное, чего не хватало этим деткам, мастерски исполнявшим собственные джазовые импровизации, - кайфа от того, что они делают: лица серьёзны, взгляд сосредоточен, словно играют по нотам. Чего не скажешь о зрелых музыкантах, буквально танцующих за своими инструментами. Уж не знаю, сколько килограммов потерял за выступление Денис Мацуев, но смотрелось так, будто всё даётся ему играючи.

Отдельная ода - Софье Тюриной, маленькой девочке с маленьким саксофончиком и, безусловно, большим будущим. И если даже в джазе вы ни черта не понимаете, то не восхититься "Полётом шмеля", исполненным ею не просто быстрее обладателя последнего рекорда Книги Гиннесса гитариста Дэниела Химбауха, а… на одном дыхании. Ну то есть как на одном: Соня, выдувая воздух в саксофон ртом, одновременно дышит носом - во всяком случае, так со сцены заявил Денис Мацуев, отметив: "Эта техника, мягко говоря, дана немногим". И причин не верить пианисту нет - если только это не шутка гения, а девочка просто может обходиться без воздуха чуть дольше минуты. Во всяком случае, зал ближайшие пять минут занимался тем, что пробовал одновременно выдыхать ртом и вдыхать носом. И то и дело откуда-то долетало: "Да это невозможно!"

Два произведения самого Дениса Мацуева - "Баллада" и "Байкальская самба" - ностальгия о родном Иркутске. А как хорош был в джазовой обработке "Пер Гюнт" Грига! Наконец на сцене финальная импровизация и - снова сочетание несочетаемого. Потому что не могут "пожениться" рояль, скрипка, саксофон, контрабас, барабан и баян. Но в данном случае ингредиенты смешались в очень изысканное джазовое блюдо.

- Благодарю меценатов и лично губернатора Бориса Дубровского, который, помогая фестивалю, понимает: в наше неспокойное время культура - оазис, дающий успокоение и новые силы, - отметил напоследок музыкант.