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Автор:
  Людмила Фёдорова
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Десять спектаклей челябинских кукольников покорили зрителей Ярославля

Сегодня, 16 мая,  Челябинский  театра кукол имени В. Вольховского

вернулся с гастролей, которые проходили  в Ярославле с 10 по 14 мая.

Как рассказала корреспонденту агентств «Урал-пресс-информ»  руководитель литературной части театра Светлана Кондюрина,  эта поездка актёров и работников технических служб театра состоялась благодаря  общероссийской программе  «Большие гастроли для детей и молодежи». В течение пяти дней  челябинские кукольники сыграли на ярославской сцене десять спектаклей при полных аншлагах. Отзывы зрителей были самыми восторженными. Все  до одного  спектакля сопровождались  бурными аплодисментами и криками «браво». Причём, так свою благодарность выражали не только дети, но и  взрослые.

Артисты Челябинского театра кукол представили  на этих гастролях микро-«оперетту» «Муха-Цокотуха», парад-алле необычных кукол «Новый Робин-Бобин» по произведениям челябинской писательницы Аси Горской и спектакль «Мечта Маленького Ослика», ставший лауреатом областного фестиваля профессиональных театров «Сцена-2017» в номинации «Детское милое чудо» от детского жюри. Более 2500 зрителей Ярославля  побывало на этих спектаклях. Так что ответный визит Челябинского театра кукол  к ярославским коллегам и зрителям  можно считать успешным.В октябре прошлого года с не меньшим восторгом  челябинские зрители принимали спектакли Ярославского театра кукол.

Автор:
  Людмила Фёдорова
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