Десять спектаклей челябинских кукольников покорили зрителей Ярославля

Сегодня, 16 мая, Челябинский театра кукол имени В. Вольховского

вернулся с гастролей, которые проходили в Ярославле с 10 по 14 мая.

Как рассказала корреспонденту агентств «Урал-пресс-информ» руководитель литературной части театра Светлана Кондюрина, эта поездка актёров и работников технических служб театра состоялась благодаря общероссийской программе «Большие гастроли для детей и молодежи». В течение пяти дней челябинские кукольники сыграли на ярославской сцене десять спектаклей при полных аншлагах. Отзывы зрителей были самыми восторженными. Все до одного спектакля сопровождались бурными аплодисментами и криками «браво». Причём, так свою благодарность выражали не только дети, но и взрослые.

Артисты Челябинского театра кукол представили на этих гастролях микро-«оперетту» «Муха-Цокотуха», парад-алле необычных кукол «Новый Робин-Бобин» по произведениям челябинской писательницы Аси Горской и спектакль «Мечта Маленького Ослика», ставший лауреатом областного фестиваля профессиональных театров «Сцена-2017» в номинации «Детское милое чудо» от детского жюри. Более 2500 зрителей Ярославля побывало на этих спектаклях. Так что ответный визит Челябинского театра кукол к ярославским коллегам и зрителям можно считать успешным.В октябре прошлого года с не меньшим восторгом челябинские зрители принимали спектакли Ярославского театра кукол.