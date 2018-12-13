Детей ждет Новый год «Вверх тормашками!» в Камерном театре Челябинска

Камерный приглашает юных южноуральцев на Новый год «Вверх тормашками!»

С 21 декабря в Челябинском государственном драматическом Камерном театре стартует новогодняя кампания.

Детей будет встречать добрый Дедушка Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Подготовлено новогоднее представление с их участием. По традиции ребятишки встанут в дружный хоровод вокруг нарядной елки, спляшут, споют, расскажут Деду стихи.

Артисты театры подготовили для ребят также сказочный мюзикл «Вверх тормашками!» (инсценировка сказки Ксении Драгунской).

Это хулиганская и добрая история о бабушках-беглянках и капризной, но героической внучке Лизе. Бабушки устроили бунт против обнаглевших внуков и сбежали. «Детей ждут сказочные превращения и прочие волшебства, которые раскрывают тайну любви бабушек и внуков. А еще все ребята узнают самый важный секрет о том, как доброта может сотворить настоящее чудо», - рассказали в театре.