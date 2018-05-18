«Дикая природа России» придет в Челябинск в фотографиях

В Челябинске начинает работу фотовыставка «Дикая природа России». На ее торжественном открытии в понедельник, 21-го мая, выступит главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук.

Всех гостей, кто правильно ответит на вопросы географической викторины от ведущего, ждут памятные альбомы фотовыставки, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в государственном историческом музее Южного Урала.

В конкурсе, прошедшем на сайте nat-geo.ru уже в седьмой раз, приняло участие более 60-ти тысяч фотографий, сделанных на территории России, из них компетентное жюри выбрало более 170 лучших снимков, которые стали частью большой экспозиции.

«На этой выставке собраны лучшие работы финалистов одноименного фотоконкурса «Дикая природа России 2017». Конкурс проводится журналом «National Geographic Россия» уже в седьмой раз. По его итогам формируется фотовыставка, которая в течение года путешествует по городам России. Семь лет подряд мы стараемся привлекать внимание к красоте нашей природы к тому, как важно охранять и приумножать эту красоту. Хочу сказать большое спасибо нашим авторам - признанным мастерам и начинающим фотографам. Конечно, каждый хочет победить в конкурсе, но это, к сожалению, невозможно. Зато можно участвовать в большом деле экопросвещения - и в этом деле каждый из фотографов, чьи работы представлены на этой выставке, - победитель» - подчеркнул Андрей Паламарчук.

Формальные критерии конкурса неизменны из года в год: фотографии должны быть сделаны на территории России ее гражданами. Но главный критерий – другой, и его не сформулировать одним словом. Новизна, свежесть взгляда, способность увидеть удивительное в обыденном - все это присутствует в сильнейших работах, которые собраны в этой выставке.

Фотовыставка представляет 15 основных номинаций конкурса: «Птицы», «Подводная съемка», «Юные таланты», «Природа в черно-белых тонах», «Заповедная Россия», «Фотоистория», «Млекопитающие», «От заката до рассвета», «Мамы и детеныши», «Пейзажи», «Макросъемка», «Растения», «Городские джунгли», «Мобильное фото» и специальная номинации «Энергия жизни».

На выставке, в номинации «Птицы», можно будет полюбоваться и фотоработой челябинки Татьяны Смирновой «Белая лазоревка, или князек».

«Дикая природа России» будет работать в Челябинске с 21-го мая до первого июля.

Фото предоставлено историческим музеем Южного Урала