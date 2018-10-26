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Автор:
Людмила Федорова
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Для детворы на региональном фестивале имени В.И.Милосердова – воскресенье сказок

Сегодня, 26 октября, в Челябинске начинается VII фестиваль-конкурс индивидуальных актёрских работ имени народного артиста России В.И.Милосердова. Во второй раз он пройдёт в статусе регионального  при содействии Законодательного собрания и впервые при поддержке министерства культуры области. Такому признанию и вниманию уникальное творческое состязание обязано одному из  его организаторов и учредителей – областному театральному союзу. В прошлом году за активную работу он был удостоен  гранта Союза театральных деятелей РФ и нового статуса.

Право открыть региональный  форум  справедливо  по традиции предоставлено Новому художественному театру. Именно здесь родилась и впервые осуществилась идея смотра самостоятельных актёрских работ.  И сегодня на весь день (начиная с 11-00)  НХТ предоставляет им свою сцену, на которой  будут  показаны три разные по жанрам постановки. Это «Пушкиногорье» Е.Куклиной и М.Богуславского - литературно-документальная композиция в исполнении Театра «Пара-Плюс» Челябинского Дома актёра; «Спасти камер-юнкера Пушкина» М.Хейфеца - (история одного несостоявшегося подвига) Тобольского «Центра искусств и культуры» и литературно-музыкальная композиция по рассказам А.Чехова «Скрипка Ротшильда»  Челябинского Нового художественного театра.

Такой же напряжённый график работы фестиваля и его жюри  будет и в предстоящие выходные. В субботу, 27 октября, - теперь уже  на сцене Дома актёра - с циклом историй о самих себе под названием «Прозрачные» выступит Новая студия актёрского мастерства Алексея Тетюева (Челябинск), а с агонизирующим апофеозом  «Белое на чёрном» ( по мотивам романа Рубена Давида Гонсалеса Гальего) – «Летучий театр» из Сургута. Студия-театр «Манекен» (ЮУрГУ) в этот же день  примет зрителей  в своём уютном подвальчике, где покажет спектакль «Семь» по мотивам повести  «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева.

Всё воскресенье, 28 октября,  будет интересно маленьким зрителям, потому что будет  сказочным. Четыре сказки в афише этого дня. Это «Серая шейка» Челябинского театра песочной живописи и теней «Скарабей»; кукольный спектакль «Волшебная сказка» и сказка-концерт «Колобок»  Магнитогорского театра куклы и актёра «Буратино»  и пушкинская «Сказка о попе и работнике его Балде»  театра кукол «Волшебная флейта» из Нефтеюганска. Все  эти сказочные спектакли пройдут в помещении театра «Скарабей» на проспекте имени Ленина, 5.

Фестиваль-конкурс имени В.И.Милосердова завершится в понедельник, 29 октября. С утра Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом» представит на сцене НХТ Театральный урок «Иван Андреевич Крылов. Басни». Днём на сцене Дома актёра будет показана «Игра теней» Ю. Эдлиса (Челябинский Камерный театр). А вечером после подведения итогов членами жюри состоится церемония  чествования и награждения победителей.

Всего за четыре дня будет показано 12 актёрских и режиссёрских работ.  Вход на спектакли фестиваля бесплатный.

Автор:
Людмила Федорова
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