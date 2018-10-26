Для детворы на региональном фестивале имени В.И.Милосердова – воскресенье сказок

Сегодня, 26 октября, в Челябинске начинается VII фестиваль-конкурс индивидуальных актёрских работ имени народного артиста России В.И.Милосердова. Во второй раз он пройдёт в статусе регионального при содействии Законодательного собрания и впервые при поддержке министерства культуры области. Такому признанию и вниманию уникальное творческое состязание обязано одному из его организаторов и учредителей – областному театральному союзу. В прошлом году за активную работу он был удостоен гранта Союза театральных деятелей РФ и нового статуса.

Право открыть региональный форум справедливо по традиции предоставлено Новому художественному театру. Именно здесь родилась и впервые осуществилась идея смотра самостоятельных актёрских работ. И сегодня на весь день (начиная с 11-00) НХТ предоставляет им свою сцену, на которой будут показаны три разные по жанрам постановки. Это «Пушкиногорье» Е.Куклиной и М.Богуславского - литературно-документальная композиция в исполнении Театра «Пара-Плюс» Челябинского Дома актёра; «Спасти камер-юнкера Пушкина» М.Хейфеца - (история одного несостоявшегося подвига) Тобольского «Центра искусств и культуры» и литературно-музыкальная композиция по рассказам А.Чехова «Скрипка Ротшильда» Челябинского Нового художественного театра.

Такой же напряжённый график работы фестиваля и его жюри будет и в предстоящие выходные. В субботу, 27 октября, - теперь уже на сцене Дома актёра - с циклом историй о самих себе под названием «Прозрачные» выступит Новая студия актёрского мастерства Алексея Тетюева (Челябинск), а с агонизирующим апофеозом «Белое на чёрном» ( по мотивам романа Рубена Давида Гонсалеса Гальего) – «Летучий театр» из Сургута. Студия-театр «Манекен» (ЮУрГУ) в этот же день примет зрителей в своём уютном подвальчике, где покажет спектакль «Семь» по мотивам повести «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева.

Всё воскресенье, 28 октября, будет интересно маленьким зрителям, потому что будет сказочным. Четыре сказки в афише этого дня. Это «Серая шейка» Челябинского театра песочной живописи и теней «Скарабей»; кукольный спектакль «Волшебная сказка» и сказка-концерт «Колобок» Магнитогорского театра куклы и актёра «Буратино» и пушкинская «Сказка о попе и работнике его Балде» театра кукол «Волшебная флейта» из Нефтеюганска. Все эти сказочные спектакли пройдут в помещении театра «Скарабей» на проспекте имени Ленина, 5.

Фестиваль-конкурс имени В.И.Милосердова завершится в понедельник, 29 октября. С утра Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом» представит на сцене НХТ Театральный урок «Иван Андреевич Крылов. Басни». Днём на сцене Дома актёра будет показана «Игра теней» Ю. Эдлиса (Челябинский Камерный театр). А вечером после подведения итогов членами жюри состоится церемония чествования и награждения победителей.

Всего за четыре дня будет показано 12 актёрских и режиссёрских работ. Вход на спектакли фестиваля бесплатный.