Для юных челябинцев - «Необыкновенная сказка» с оркестром

В Челябинске началась выдача пригласительных билетов на детский музыкальный спектакль «Мечтай», в постановке которого примут участие около ста человек: дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья, школьники и студенты, инклюзивные танцевальные и вокальный коллективы клуба «Наше место».

«Мы третье лето подряд реализуем подобный проект, - рассказала руководитель клуба Наталья Кузнецова. - Но в этом году мы покажем не просто «Необыкновенную сказку», а сказку музыкальную. На сцене вместе с нашими артистами выступит оркестр из Екатеринбурга. Волшебную музыку для спектакля создал композитор Евгений Кармазин. И нельзя не сказать о замечательном авторе Константине Рубинском, который создал для нас оригинальную пьесу».

Над спектаклем работает большая команда профессионалов, сама постановка проходит под руководством режиссера Молодежного театра Ольги Устиновой.

«Каждый наш артист - особенный, и каждый зритель для нас - особенный, - отметила Ольга Устинова. - И всей нашей дружной творческой командой мы хотим донести одну очень важную мысль: не бойтесь мечтать! Если рядом с вами близкие, надежные люди, если в вашем сердце горит яркий огонь - невозможное станет возможным!»

Как рассказали в клубе «Наше место», в подготовке спектакля помогает большая команда добровольцев: художники, костюмеры, декораторы.

Премьера состоится на сцене ДК ЖД седьмого и восьмого июня.

Бесплатные пригласительные билеты можно получить в будние дни в офисе клуба «Наше место» с 12-ти до 18-ти часов (Свердловский проспект, 84-Б, офис 307).

Подробности - в группе проекта и по телефону: 8-351-77-66-196.