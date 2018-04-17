Дни венгерской культуры в Челябинске откроют небо и земля Имре Маковеца

Дни венгерской культуры в Челябинске откроет выставка знаменитого венгерского архитектора Имре Маковеца «Соединяя небо и землю».

Знакомство с творчеством родоначальника школы органической архитектуры состоится в четверг, 19-го апреля, в 17 часов в государственном историческом музее Южного Урала. Экскурсию по выставке проведет ее венгерский куратор Леринц Чернюш.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на выставке будут представлены чертежи, графические рисунки, фотографии построек Маковеца, а также деревянная модель римско-католической церкви Святого Духа, возведенная в Пакше в 1987-1991-х годах.

Организаторы обещают, что концепция предметов выставки заворожит и удивит гостей: крыша здания - это лоб, наличники - брови, подоконники - локти. Интересно, что названия архитектурных деталей на венгерском языке полностью совпадают с названиями частей человеческого тела. Антропоморфизм в идеях Маковца соединился с архитектурой: фасады домов - будто лица, потолок в поминальной часовне - человеческие ребра.

«Каждое здание - законченная мысль», - считал Маковец. И исследовал пространство - изучал положение человека в нем: лежа, сидя, стоя. Его интересовало народное искусство - знаки и символы. Он пытался соединить небо и землю в одной плоскости.

Имре Маковец (1935-2011) - выпускник Технического университета Будапешта и руководитель архитектурного бюро МАКОНА, удостоенный многих международных и государственных наград, в том числе звания почетного члена Американского союза архитекторов, Союза архитекторов Шотландии, Британского совета архитекторов, почетного гражданина Будапешта.

Среди самых известных его работ - здания римско-католической церкви Святого Духа (Пакш, Венгрия), экуменической церкви (Девечер, Венгрия), Дом здоровья (Ченгер, Венгрия), купальня Хадьматикум (Мако, Венгрия).

Каждое созданное Маковецом здание осталось в истории не только венгерской, но и мировой архитектуры как обладающее уникальным стилем и глубоким символизмом авторское произведение, сочетающее традиции национального зодчества и инновационные инженерные решения.

Фото предоставлено государственным историческим музеем Южного Урала