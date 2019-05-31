Выставка «Аркаим - древнее наследие Южного Урала» покоряет Екатеринбург. Экспозиция из Челябинской области заработала в музее истории и археологии Урала вчера, 30-го мая.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью заповедника «Аркаим» Мария Таирова, выставка стала первым проектом в рамках Уральского культурного форума, который пройдет в Свердловской области с пятого по восьмое июня. Экспозиция будет знакомить посетителей с культурой «Страны городов», поселения которой уникальны для широких пространств Евразийской степи эпохи бронзы.

Представленные на выставке экспонаты ярко и наглядно демонстрируют особенности архитектуры, географического ландшафта, а также хозяйства и образа жизни древних людей. Среди них как подлинные древние артефакты, так и макеты, и реконструкции: поселения Аркаим, металлургической печи, внешнего облика и костюмов древних аркаимцев.

На открытии экскурсию для гостей провел научный сотрудник заповедника Федор Петров. Он рассказал о культуре «Страны городов», новых находках, методах изучения ткачества, а также новых открытиях в палеогенетике.

Выставка имеет интерактивную составляющую - пришедшие на нее школьники могли слепить из глины сосуд и сплести циновку из тростника. Мастер-классы имели огромный успех и очень понравились детям.

После окончания официального открытия состоялось еще одно, неофициальное, - для екатеринбуржских археологов, на котором более глубоко обсуждались научные проблемы и новейшие открытия.

Выставку в музее истории и археологии Урала можно посетить до седьмого июля, а после она отправится на Сахалин.

Фото Свердловского областного краеведческого музея