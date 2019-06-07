Еще 20 фортепиано от президента получат южноуральские школы искусств

В этот раз президентские подарки получат школы искусств Горнозаводской зоны. Фортепиано приедут на двух специализированных машинах 8-9 июня. Наибольшее число, сразу 5 пианино предназначены для Златоуста, по 3 инструмента доставят в Саткинский и Ашинский районы.

Также инструменты поступят в школы искусств Трехгорного, Усть-Катава, Катва-Ивановска, Аргаяшский, Уйский и др. районы. Одно фортепиано ждут в Копейске.

Поставка инструментов проходит по поручению президента РФ в рамках нацпроекта «Культура». Первая партия фортепиано в 16 штук поступила в конце мая.