Еще 20 фортепиано от президента получат южноуральские школы искусств
В этот раз президентские подарки получат школы искусств Горнозаводской зоны. Фортепиано приедут на двух специализированных машинах 8-9 июня. Наибольшее число, сразу 5 пианино предназначены для Златоуста, по 3 инструмента доставят в Саткинский и Ашинский районы.
Также инструменты поступят в школы искусств Трехгорного, Усть-Катава, Катва-Ивановска, Аргаяшский, Уйский и др. районы. Одно фортепиано ждут в Копейске.
Поставка инструментов проходит по поручению президента РФ в рамках нацпроекта «Культура». Первая партия фортепиано в 16 штук поступила в конце мая.
«Челябинские ДШИ первыми получили новые инструменты, некоторые даже успели опробовать. Музыканты очень хорошо отзываются о качестве звучания, что является, конечно, определяющим фактором. На данный момент 36 инструментов уже прибыли, еще 40 ждем до конца года», - подытожил и.о. министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.