Евгений Савченко: Грязь, вышедшая из земли под Катав-Ивановском, неподвижна

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко снова обратился к населению с призывом не паниковать в связи с «якобы продолжающимся движением грязевых масс в месте разлома земной коры в районе Катав-Ивановского муниципального района».

На своей странице в Facebook Евгений Савченко написал, что ГУ МЧС РФ по Челябинской области продолжают системный мониторинг обстановки.

Министр отметил, что сегодня утром, первого октября, на место застывших грязевых масс выезжал начальник 14 пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС региона Денис Зайцев.

«Он не увидел движения грязевых масс. Есть застывшая масса. Угрозы населённым пунктам нет. Я связался с главой муниципального района Киршиным Евгением Юрьевичем и попросил его организовать совместный выезд сотрудников местной администрации и МЧС, для того чтобы зафиксировать текущее состояние и разместить фотоматериалы на сайте администрации. Получил согласие, и сейчас работа организована», - подчеркнул Евгений Савченко.

Отдельно министр обратился к средствам массовой информации с просьбой проверять поступающую информацию и беречь психическое и физическое здоровье людей.

Ранее, 27 сентября, в своем посте, посвященном оползню под Катав-Ивановском, Евгений Савченко уже просил не сгущать краски и заверил, что это место под постоянным наблюдением сотрудников МЧС.

В субботу около трех часов дня он написал, что 29 сентября ученые института геодезии сообщили: в 14 часов 6 минут в районе Катав-Ивановска, на глубине десяти километров, зафиксирован одноразовый толчок силой 4.5 магнитуды. После этого две функциональные группы, ГУ МЧС Челябинской области и власти муниципалитета, организовали объезд территории. В ЕДДС города тогда поступило 12 звонков. Люди сообщили о толчках. Информации о разрушениях не поступало, но проверка шла.

«По информации властей Катав-Ивановского муниципального района были проведены обследования всех административных зданий и сооружений. Разрушений и повреждений не выявлено. Акт о результатах проверки власти муниципалитета направили в правительство Челябинской области. Обращений граждан о повреждениях и разрушениях жилых помещений на 17 часов 30 минут 29 сентября в ЕДДС района не поступало», - сообщил Евгений Савченко позднее.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», пятого сентября этого года в Катав-Ивановском районе произошло землетрясение: первое - в 03.58 по местному времени (магнитудой 5,4 и силой подземных толчков 6-6,5 балла), второе, послабее, - в 12.27 (амплитуда - 4,7 и сила 4,5-5 баллов).

Около 400 жителей Катав-Ивановска, чье жилье пострадало от землетрясения, обратились в администрацию за помощью в проведении ремонта и заявлениями о компенсации причиненного стихией ущерба.

Фото со страницы Евгения Савченко в Facebook