Фестиваль «CHELоВЕК ТЕАТРА» открывают в Челябинске актёры Санкт-Петербурга

Сегодня, 28 февраля, в Челябинске открывается VII Международный фестиваля – лаборатория спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА».

По традиции начинать этот уникальный форум будет его создатель Новый Художественный театр. Он открывает сегодня фестивальную афишу, которая содержит 15 названий спектаклей театров городов России и дальнего и ближнего зарубежья. И первым предоставляет свою сцену - театру «Особняк» и Театральной мастерской АСБ из Санкт-Петербурга, их совместному проекту – трагифарсу «Машина едет к морю» Алекса Бьерклунда. Постановку спектакля осуществил известный питерский режиссёр Алексей Янковский, с некоторых пор известный и челябинским театралам по нескольким спектаклям в Камерном театре («Всадники Апокалипсиса», «Чайка», а также довольно громко нашумевшая премьера «Москва-Петушки»). В фестивальном спектакле «Машина едет к морю» заняты актёры - Дмитрий Поднозов, Анатолий Хропов, Алиса Олейник.

Коллизия «отцов и детей», представленная в пьесе «Машина едет к морю», закручена в трагифарсовый спектакль, временами беспощадно комичный: слепого Старика и его замкнутого внука Виктора навещает сосед, дворник Борис. Рассуждая об идеальном существовании и бросая окрыляющие фразы, никто из главных героев не делает ничего ради осуществления мечты. Но однажды открывается тайна, которая все

меняет… В этом спектакле Театр «Особняк» снова возвращается к высокой творческой задаче – попытке помочь человеку, пришедшему в театр, не без иронии осмыслить свою жизнь.

Помимо сцены Нового Художественного театра спектакли фестиваля

«CHELоВЕК ТЕАТРА» будут идти на сценах Камерного театра, театра «Манекен» и на малой сцене академического театра драмы имени Н.Орлова. А обсуждения спектаклей членами экспертного совета ( с участием зрителей) и творческие встречи с драматургом и тележурналистом Ниной Прибутковской и ректором ГИТИСа Григорием Заславским состоятся в Доме актёра.

Завтра, 1 марта, первый весенний день будет отмечен в программе международного форума двумя яркими спектаклями. На сцене НХТ (в 18-00) зрители увидят его спектакль «Триптих для одной актрисы»- фантазию по монопьесам Нины Мазур, драматурга, члена экспертного совета фестиваля, в постановке режиссёра НХТ Евгении Зензиной. Актёрский состав – Ксения Бойко, Константин Талан.

Во всех трёх пьесах Нины Мазур живут и дышат мировые женские образы, давно ставшие архетипами: трагичная в своих страстях Медея, земная, прагматичная и несчастная леди Капулетти и, наконец, жизнерадостная Джакомина, воплотившая в себе ренессансных героинь Джованни Бокаччо. Все эти разные героини и разные пьесы объединены одной сквозной пронзительной темой – темой материнства. Все три женских образа – это три материнских образа. Смерть в этих пьесах всё время рядом с жизнью – войны, кровавые преступления, дуэли, чума… Но главное – это жить и рожать. А для женщины – быть матерью и творить эту жизнь.

Актриса Ксения Бойко с её сильным дарованием способна воплотить все эти разные по амплуа образы, являя нам на протяжении одноактного спектакля высокую трагедию, глубочайший драматизм и зажигательную комедию.

И в этот же день (в 20-30) на малой сцене Челябинского театра драмы имени Н.Орлова будет представлен совместный проект Беларусь-Израиль – моноспектакль «Дирижёр» Леона Агулянского в исполнении и в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Валерия Анисенко. Моноспектакль посвящён всемирно известному музыканту - дирижёру Михаилу Кацу.

Спектакль «Дирижёр» и есть исповедь самого Михаил Каца: «Лицемерие и фальшь разрушали все…Учиться не хотят. Все знают и все умеют. Несостоявшиеся судьбы… должны терпеть выкрутасы какого-то маэстро… У них, может, дети больны и родители старые. Им –домой, да на халтурку… Хороший дирижер отпустит через два часа. А я – плохой дирижер! У меня нет друзей в искусстве. Я беспощаден у пульта… Беспощаден!»

Всемирно известный дирижер, в прошлом наставник Маэстро Каца, Леонард Бернстайн, так отозвался о дирижерском искусстве своего ученика: "Столь глубокое понимание музыки может объясняться только божественным даром".

После каждого спектакля состоится его разбор членами экспертного совета, в составе которого известные деятели театра, ведущие критики России и Европы. В обсуждении смогут принять участие и зрители.