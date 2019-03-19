Фестиваль «Две маски» назвал лучшие самодеятельные коллективы Челябинской области

Челябинский областной этап III Всероссийского фестиваля любительских театров «Две маски-2019». По итогам творческих состязаний три южноуральских коллектива будут представлять Челябинскую область на заключительном этапе.

Фестиваль проходит в рамках масштабного проекта #ТеатрПространствоСвободы, инициированного региональным министерством культуры. В общей сложности в оргкомитет фестиваля поступило более 40 заявок от коллективов со всей области.

Зональные этапы конкурса стартовали 2 марта, за две недели кастинг прошел на четырех площадках в Кыштыме, Чесме, Усть-Катаве и поселке Тимирязевский.

В состав жюри вошли преподаватели Челябинского института культуры, актеры театра драмы, специалисты областного Центра народного творчества.

«Третий раз мы проводим конкурс, престиж которого растет год от года. Два года назад у нас было порядка 20 заявок, в этом году число коллективов-участников удвоилось. Представлены практически все территории, в том числе челябинские коллективы. Выбрать из такого числа лучших было делом непростым», - отметила организатор фестиваля, директор областного центра народного творчества Оксана Громова.

Лучшими коллективами нынешнего конкурса стали Аргаяшский башкирский народный театр, показавший спектакль «Ясновидящий» на родном языке, народный театр из Усть-Катава, который представил на суд жюри пьесу Горина «Забыть Герострата!», и магнитогорская театральная студия "Свет", чей спектакль «Про Федота-стрельца» был также отмечен жюри конкурса.

25 марта в челябинском театре драмы состоится финал Всероссийского конкурса «Две маски». За пальму первенства будут бороться 10 коллективов со всей страны. Конкуренцию южноуральским труппам составят самодеятельные коллективы Тувы, Удмуртии, Дагестана, Хабаровского края и других регионов страны.

Фото предоставлено минкультом Челябинской области