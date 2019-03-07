Фестиваль капустников «Чугунок» вербует участников

Второй областной конкурс театральных капустников стартует в Челябинске в начале апреля. Фестиваль «Чугунок» состоится в рамках в рамках областного проекта

#ТеатрПространствоСвободы, который проходит под эгидой министерства культуры Челябинской области.

Конкурсные выступления займут два дня. 7 апреля на сцену дома актера выйдет любительские коллективы, на следующий день, 8 апреля, эстафету подхватят профессионалы. Конкурсанты представят жюри и публике традиционные актерские розыгрыши – специально подготовленные для фестиваля остроумные номера.

Определить лучшие выступления и выбрать победителя предстоит авторитетному жюри, которое возглавит бывший земляк, поэт, драматург, автор текстов для ситкома «Моя прекрасная няня» и других сериалов Сергей Плотов. Также в жюри фестиваля в этом году войдет известный музыкант, солист группы «Несчастный случай», актер театра и кино Алексей Кортнев.

Жюри распределит золотые, серебряные и бронзовые чугунки, лучшие номера будут включены в гала-концерт лауреатов фестиваля, а победители получит возможность выступить на российском фестивале уличных театров и капустников «Весёлая коза», который проходит в Нижнем Новгороде.

Гала-концерт фестиваля, награждение победителей и творческая встреча с Алексеем Кортневым состоится 8 апреля в театре «Манекен».